La magia va a inundar Madrid durante todo el otoño, y la culpa es de Harry Potter. El mago más famoso de las últimas décadas desembarca en la capital con todo su arsenal.

La exposición Harry Potter: The Exhibition será una de las citas del año en la capital. Se inaugurará el 10 de noviembre y podrá verse en el pabellón 1 del recinto IFEMA de Madrid hasta el 28 de enero de 2018. La cita, por la que han pasado más de cuatro millones de personas de todo el mundo, ocupará nada menos que 1.400 metros cuadrados, y en ella se podrán ver objetos, criaturas y trajes de las películas del joven mago creadas a partir de la saga literaria de J. K. Rowling. Las entradas ya están a la venta.

Según explican desde la propia exposición, en ella se podrán ver "algunas de las localizaciones más populares de las películas, incluyendo la sala común y el dormitorio de Gryffindor, aulas como la de Pociones o Herbología, y el Bosque Prohibido. A su vez, estos escenarios contienen miles de objetos de atrezzo, trajes y criaturas fantásticas que fueron utilizados durante el rodaje de la icónica saga".

Entre otras actividades, "los visitantes podrán entrar en el área de Quidditch y lanzar una pelota Quaffle; extraer una mandrágora de una maceta en la clase de Herbología; e incluso recorrer la cabaña de Hagrid y sentarse en su gigantesco sillón"

DATOS PRÁCTICOS

Harry Potter: The Exhibition

- Lugar -

Pabellón 1 de IFEMA.

Metro: Feria de Madrid (línea 8)

Autobuses: 112, 122 y 828

- Fechas -

Del 18 de noviembre de 2017 al 28 de enero de 2018

- Horarios de apertura -

Martes, miércoles, jueves y domingo de 10:00 a 20:00. Último pase a las 18:30

Viernes y sábados de 10:00 a 21:00. Último pase a las 19:30

Lunes (excepto festivos, puentes y períodos de vacaciones): cerrado

Entradas: a la venta en Ticketea

- Precios -

Niños de lunes a viernes: 13,90 euros (más gastos de gestión)

Niños en fin de semana, festivo y Navidad: 15,90 euros (más gastos de gestión)

Adultos de lunes a viernes: 16,90 euros (más gastos de gestión)

Adultos en fin de semana, festivo y Navidad: 19,90 euros (más gastos de gestión)

2 adultos + 2 niños de lunes a viernes: 50 euros (más gastos de gestión)

2 adultos + 2 niños en fin de semana, festivo y Navidad: 60 euros (más gastos de gestión)

Audioguías: 6 euros (más gastos de gestión)