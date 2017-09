La aplaudida carta de Carmena a un niño que no tuvo premio en un concurso de poesía

El Ayuntamiento de Madrid convocó en mayo el I Premio de Poesía Infantil Gloria Fuertes para celebrar el centenario del nacimiento de la poeta madrileña. En el certamen podían participar niños de entre 6 y 12 de años.

Con este premio el Consistorio madrileño pretendía fomentar la lectura entre los más pequeños. El premio tiene cinco ganadores, cada uno de los cuales recibe un lote de libros y películas y cuatro entradas para el Bus Turístico de Madrid.

Pero en las redes sociales está llamando la atención lo que el Ayuntamiento ha hecho con aquellos niños que no han ganado.

El detalle lo dio a conocer este lunes el usuario de Twitter @Pargolim. "Carmena contestando a un niño que no fue seleccionado en el concurso de poesía de Gloria Fuertes. Morid de amor", escribió junto a la fotografía de la carta que envió la alcaldesa al pequeño.

"Aunque no has obtenido ningún premio, quiero que sepas que me siento muy orgullosa de que haya niños y niñas que escriban poesía. Te mando un dibujo que he hecho yo misma para vosotros", dice el documento firmado por Carmena.

@Pargolim ha colgado también el dibujo en cuestión, en el que se ve a Gloria Fuertes montando en moto transportando un paquete de poemas.

"A Gloria Fuertes le gustaba mucho montar en su moto y recorrer los barrios y pueblos para enseñar sus poesías. Ahí la tenéis. Sigue escribiendo. Un beso grande", concluye Carmena en su carta.

No ha faltado quien ha apuntado que se trata de un montaje, algo que ha negado categóricamente el usuario que subió la carta a Twitter y que en 20 horas ha logrado más de 2.800 retuits y 6.000 'me gusta'. "Y a los que dicen que es un montaje, he tenido que garabatear el membrete porque aparecía el nombre y dirección del niño, tiene 6 años", ha asegurado.

"Es tan real como que he tenido que garabatear en membrete porque aparecía la dirección del niño. Lo conozco personalmente y tiene 6 años", ha afirmado en otro mensaje.

La carta de Carmena ha generado reacciones como estas:

