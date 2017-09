Puigdemont quiere abrir un periodo de transición si gana el 'sí'

¿Qué pasará después del 1-O? ¿Qué va a hacer la Generalitat? El president de Cataluña, Carles Puigdemont, ha esbozado los primeros pasos en una entrevista esta noche en el canal francés LCI y ha asegurado que si gana el 'sí', hará una apelación formal al diálogo con España y la UE para gestionar la transición.

"Si la voluntad de los catalanes es ser un país independiente, Cataluña empezará a avanzar como un Estado independiente", ha asegurado en una entrevista, al ser preguntado sobre si proclamará la independencia o primero apelará a ese diálogo.

El jefe del Ejecutivo catalán asegura que quiere un proceso "acordado" y "dialogado" con el Estado español para gestionar esa "transición" a partir del 1-O. El político del PDeCAT ha sido presentado como el "hombre que hace temblar Europa".

Es decir, no proclamará la independencia de Cataluña, primero apelará al diálogo después del referéndum...

Durante la entrevista también le cuestionan sobre el nivel de participación, a lo que Puigdemont contesta que en la legislación española no hay un mínimo fijado. Añade que hubiera aceptado ese mínimo si hubiera habido un acuerdo con Madrid para hacer la consulta. "Nos mostramos dispuestos a hablar de la fecha, de la pregunta y de la tasa de participación y la respuesta siempre ha sido 'no".

"Cataluña es la región más rica de España. ¿No hay una parte de egoísmo en la voluntad de ser independientes?", le han interrogado además. Puigdemont responde: "En absoluto. Lo digo claramente, y aprovecho para repetirlo: no queremos darle la espalda a España. Queremos seguir contribuyendo al desarrollo de la región más pobre o menos favorecida de España. Queremos comprometernos. Y también queremos contribuir a pagar la deuda pública española".

También preocupa al entrevistador si puede desembocar toda esta tensión en algún conflicto. Según Puigdemont, "la violencia no es una opción para Cataluña". "Lo hemos demostrado a lo largo de seis años, que ha habido grandes manifestaciones con millones de personas y no se ha producido ningún incidente. Básicamente, prefiero ser derrotado con la paz que vencedor por la violencia", indica.

💬 @KRLS: "On ne veut pas tourner le dos à l'Espagne on veut continuer à contribuer au développement des régions les plus pauvres" #Catalogne pic.twitter.com/kMq9AKnmaX