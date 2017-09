Savater, sobre Cataluña y "los personajillos que hay por ahí": "Deberían estar en la cárcel"

El filósofo y ensayista Fernando Savater ha mostrado este martes 26 de septiembre su deseo de que el referéndum sobre la independencia de Cataluña no llegue a celebrarse el próximo 1 de octubre porque es "una agresión a la ciudadanía de los españoles".

Savater ha ofrecido una rueda de prensa en la Asociación de Editores de Madrid con motivo de la concesión del Premio Antonio de Sancha 2017, en la que ha sido preguntado respecto a su postura sobre el citado referéndum. "Espero que no se celebre, que los ciudadanos catalanes no vuelvan a sus privilegios feudales", ha señalado.

El filósofo vasco ha insistido en que "no existe tal cosa como Cataluña" desde el punto de vista político, sino que hay ciudadanos "de un Estado español", catalanes "en un sentido cultural". "Es que somos ciudadanos de un país y de pronto alguien dice: no, ahora usted solo es ciudadano de un cuarto de ese país, porque lo demás me lo voy a quedar para mí", ha criticado.

Para Savater, el punto de división al que se ha llegado en Cataluña responde por un lado a "una cuestión de educación: no se han contado las cosas tal y como son". Sin embargo, también ve "evidente" que detrás de estos movimientos está el asunto económico.

"Antes de que hubiera crisis los dirigentes en Cataluña robaban como en ninguna parte y no había tanto separatismo. Vargas Llosa, que vivió en Barcelona durante los años 70, siempre cuenta que no conoció a prácticamente nadie por esa época que se declarase independentista", ha ironizado.

Preguntado sobre si se ha llegado a un "punto de no retorno" en la confrontación, el ensayista ha asegurado desconocerlo, si bien espera "que eso no ocurra". "En la Historia de los países y grupos humanos hay muy pocos puntos de no retorno, suele ocurrir más en asuntos personales", ha afirmado.

Por el contrario, sí ha hablado de "un mal rollo que no se va a curar fácilmente". "Espero que los jóvenes vean un cierto retorno, pero seguramente ese mal rollo vaya a tardar en solucionarse, porque se van a generar muchas frustraciones y se ha engañado a muchas personas", ha indicado.

"LOS INTELECTUALES SON COMO LAS PUTAS"

Para Savater, el Gobierno ha tenido cierta responsabilidad en haber llegado hasta la propuesta de referéndum debido a su política "del inmovilismo" en los últimos cinco años. "Se ha hecho muy poco, se ha transigido mucho y se ha dialogado otro tanto. De haber tomado decisiones antes, muchos de los personajillos que hay por ahí estarían ahora en la cárcel, que es muy educativa", ha bromeado.

Además, también mira hacia los intelectuales y a los ciudadanos, a los que acusa de cobardía. "Yo creía que no había tanta cobardía hasta que viví en el País Vasco. Pero es una cobardía generalizada, también en los intelectuales. Los intelectuales somos como las putas, que vivimos de gustar, y nadie quiere dejar de gustar, aunque signifique arrastrarse por el fango", ha destacado.

"NO ESCRIBIRÉ MÁS"

En su argumentación, ha incidido en la importancia de conocer la Historia y, en especial, de la importancia de la constitución de las Cortes de San Fernando en 1810. "La nación no preexiste en los ciudadanos, sino que son los ciudadanos los que se constituyen en cuerpo político y las crean. Estas cosas son obvias, pero como no hay Educación para la Ciudadanía, no hay manera de que se entiendan", ha lamentado.

En cuanto a la literatura, Savater ha anunciado que no escribirá ningún libro más: "Esa fuente ya se ha secado", ha zanjado. Así, dedicará gran parte de su tiempo a la lectura, "un placer que se contagia", además de contar con las reediciones de algunas de sus obras, como ha ocurrido recientemente con su primer libro, 'Nihilismo y acción'.

"Las condecoraciones no hay que pedirlas, rechazarlas ni ponérselas", ha comentado sobre este premio, que cree que es "de los poco merecidos". "Es un poco absurdo que a uno le premien por hacer lo que más le gusta, pero en este caso ha sido así", ha concluido.

EL 15-M, RUMBO A LA FIL

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Editores de Madrid, Rosalina Díaz, ha explicado que el gremio está "contento" con el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Madrid de cara a la Feria del Libro de Guadalajara, donde la capital española es la ciudad invitada. "Va mucha gente de primer nivel y estamos contentos con las jornadas y las mesas redondas", ha apuntado.

Asimismo, ha confirmado que el movimiento 15-M tendrá representación, debido a que se ha decidido que puedan participar este tipo de colectivos. "Es una opción como cualquier otra, habrá desde autores más clásicos a otros más vanguardistas y movimientos, como es el caso del 15-M", ha concluido.