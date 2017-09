'The Big Bang Theory' vuelve con un cameo y con la respuesta a la pregunta del millón

OJO SPOILERS: Si no terminaste de ver la 10ª temporada o no quieres saber cómo arranca la 11ª, es mejor que no sigas leyendo y guardes este artículo para más adelante.

El esperado comienzo de la 11ª temporada de The Big Bang Theory ha llegado. La noche del lunes se estrenó en la cadena estadounidense CBS esta nueva tanda de capítulos. Para los seguidores de la serie, este regreso estaba marcado por la respuesta que le daría Amy Farrah Fowler a la propuesta de matrimonio de Sheldon Cooper, aunque esta se vio interrumpida por una llamada de su amigo Leonard.

Tras meses de espera la respuesta final de Amy es un sí. Habrá una tercera boda en The Big Bang Theory y no tendrá lugar en una iglesia, tal y como cuenta Sheldon, quien dice que decepcionará a su católica madre. Lo que no se sabe aún es si la boda se producirá antes de final de año ya que se encuentran trabajando en esta nueva temporada, según ha revelado Steve Holland, productor ejecutivo de la serie, en Variety. Aunque sí ha asegurado que será uno de los momentazos de la temporada.

Aunque la de Leonard y Sheldon no es la única conversación telefónica del capítulo. La otra gran conversación la tiene Sheldon con [redoble de tambores] nada menos que Stephen Hawking. El físico ya había visitado la serie durante la quinta temporada, concretamente en abril de 2012 y, según Steve Holland, Sheldon no podía llamar a otra persona que no fuese a su ídolo.

"Ha sido un amigo para el show a lo largo de estos años", ha asegurado Holland, productor ejecutivo de la serie en Variety. "Siempre ha sido muy generoso y dijo que diría que sí a cualquier cosa que le pidiésemos, y esto parecía una gran manera de volverlo a traer", ha añadido.

El compromiso de Sheldon y Amy no será la única novedad de la serie esta temporada. Howard y Bernadette serán padres por segunda vez, cuando su hija Halley ya está empezando a andar. Uno de los momentos de este capítulo también ha sido la reacción de Howard ante esta inesperada noticia. La otra pareja de protagonistas, Leonard y Penny, están en un punto de inflexión en su relación y deberán decidir hacia dónde quieren dirigirse.