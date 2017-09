Después de un largo y discreto verano en el que no se ha dejado ver en público, Clara Lago ha reaparecido para apoyar a Dani Rovira. Los actores son pareja desde hace aproximadamente cuatro años (como ellos mismos han contado), algo después del rodaje de la cinta que les lanzó a la fama, Ocho apellidos vascos.

Así, Lago acudió el martes 26 de septiembre a Málaga para estar junto a su pareja, ya que Rovira fue distinguido por la Diputación malagueña como Hijo Predilecto de la ciudad, honor que compartió con María Teresa Campos, que fue nombrada en el mismo acto Hija Adoptiva de la misma. El actor se mostró emocionado, e incluso se le escapó alguna lágrima durante el acto. "Es un orgullo muy grande compartirlo con María Teresa Campos, la admiro y la respeto. Es uno de los fenómenos de la comunicación y el entretenimiento", afirmó.

El humorista y actor Dani Rovira durante un acto como hijo predilecto en el auditorio Edgar Neville en Málaga. La periodista María Teresa Campos y el humorista y actor Dani Rovira durante un acto como hija adoptiva e hijo predilecto en el auditorio Edgar Neville en Málaga.

"Estoy haciendo un esfuerzo de contención muy grande. Dicen que los jóvenes no se emocionan pero yo soy muy sentío y me lo he llevado yo todo", contó Rovira ante las risas de los presentes, y dirigiéndose a sus hermanos bromeó: "Si yo soy Hijo Predilecto, vosotros sois hermanos predilectos. Eso que os lleváis".

En sus palabras, Rovira también quiso acordarse de sus amigos y de su novia, la también actriz Clara Lago: "Es de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida". "La vida contigo es muchísimo más bonita".

Ella, cómo no, se ha mostrado muy sonriente y ha estrenado para la ocasión un look muy diferente al que acostumbra. Ha cambiado su larga y siempre muy oscura melena por un corte a la altura de los hombros, en color castaño más claro y con un flequillo tupido y largo.

Clara Lago, en una foto de septiembre de 2017 (izquierda) y otra de abril de 2017 (derecha).

La actriz Clara Lago en el acto de nombramiento de Dani Rovira como Hijo Predilecto de Málaga. La actriz Clara Lago en el acto de nombramiento de Dani Rovira como Hijo Predilecto de Málaga.