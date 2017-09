Javier Ambrossi le pide matrimonio a Javier Calvo en la première de 'La Llamada'

Era su gran noche. Javier Ambrossi y Javier Calvo, a partir de ahora Los Javis, daban luz verde a La Llamada, la película basada en el musical homónimo que estrenaron en 2013 y que se puede ver en el Teatro Lara de Madrid.

No eran las opiniones de los asistentes lo que les preocupaba —había habido ya pases previos y conocían impresiones de fans, amigos y críticos—, lo que les preocupaba era que todo saliese bien, confesaban unas horas antes en un encuentro con medios al que acudió El HuffPost. Que dejasen entrar a todos sus invitados, que familiares y amigos tuviesen un buen sitio... ¡y el traje! Porque no encontraron el look con el que acudieron a la cita hasta horas antes.

Pero detrás de esos nervios había un secreto: un momento romántico, el momento más romántico de la première. Javier Ambrossi eligió la presentación de la ópera prima de ambos, que este miércoles llega al Festival de Cine de San Sebastián y que se estrena en cines el viernes 29 de septiembre, para pedirle matrimonio a Javier Calvo. Y éste dijo que sí, claro.

Los Javis hicieron de la que iba a ser su gran noche, una noche todavía mejor.

Sí, los Javis se acaban de prometer en la premiere de @LaLlamadaLaPeli 💖💖 pic.twitter.com/Br8WphMphT — Javi P. Martín (@javierpmar) 26 de septiembre de 2017

"La película habla sobre el amor transformador que siento por Javi, el amor de mi vida", dijo Ambrossi, antes de comenzar la pedida de mano, cuyos detalles recoge la web Formula TV. "Yo creo que es el momento, no lo iba a hacer, pero ¿te quieres casar conmigo?", dijo inmediatamente después, para sorpresa de Calvo y de todos los asistentes.

¡Alucinante! Los Javis se piden matrimonio en el preestreno de @LaLlamadaLaPeli !! 🤵🏻💍🤵🏻 Pero q bonitooooo!! Enhorabuena chicos! 👏🏼🙌🏼 pic.twitter.com/mT3MySfmfE — Lucia (@Luziliya) 26 de septiembre de 2017

También Macarena García, hermana de Ambrossi y protagonista de la película (y originalmente también de la obra teatral), celebró públicamente el momento. "Mi hermano se va a casar y tengo el mejor cuñado que podría haber imaginado", declaró sobre Javier Calvo.