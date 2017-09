Jiménez Villarejo: "Los que tenemos cierta edad sabemos qué son los presos políticos y los de Cataluña no lo son"

El exfiscal anticorrupción y jurista Carlos Jiménez Villarejo ha contestado a las declaraciones de Pablo Iglesias cuando llamó "presos políticos" a los detenidos en Cataluña la semana pasada. Villarejo ha señalado que "no son presos políticos". "El concepto de presos políticos está ligado a la dictadura. Me parece que Pablo Iglesias no sabe de lo que está hablando o improvisa en exceso. Llamar a eso preso político es, o confundir a la opinión pública o ignorar lo que es un preso político. Los que tenemos cierta edad sabemos lo que eran", ha dicho.

En el programa de La Sexta, Más Vale Tarde, Villarejo ha señalado también que votar "no" en el referéndum es "de forma indirecta" dar fuerza al independentismo. "La convocatoria está basada en una ley antidemocrática e ilegal y cualquier expresión de participación es una forma indirecta de apoyar esa ley", ha asegurado.

Al jurista le parece "razonable" que la Fiscalía actúe "si así procede" ya que del contrario "sería cómplice de un proceso contrario a las leyes democráticas y a la propia constitución.