La campaña que anima a identificar a los que no vayan a votar el 1-O

Como en todos los procesos electorales, la clave en el referéndum catalán son los indecisos.

A por ellos van la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, dos entidades independentistas que animan a hacer "listas" de gente que no piensa ir a votar el 1-O, o que no lo tiene claro, para convencerla. La Fiscalía catalana ya está investigando esta acción, que puede ser una forma de presión.

La campaña de ANC y Òmnium se llama 'Siete de Democràcia' y su objetivo es "convencer a los indecisos". Llaman a que cada independentista persuada a siete personas de la importancia de ir a votar el próximo domingo, voten lo que voten: "Si todos llevamos siete personas a votar, gana la democracia, cae Rajoy".

Las instrucciones comienzan detallando los posibles motivos por los que quizá esas personas no vayan a votar: "T ienen miedo, dudas, o no son independentistas". Luego divide a esa gente en tres grupos, para los que recomienda seguir una estrategia diferente de persuasión.

"PARA LA GENTE MAYOR Y LOS MODERADOS", CIVISMO Y SONRISAS

"Para la gente mayor y los moderados", recomienda enfatizar valores como "s i estamos todos, con civismo, pacíficamente, con una sonrisa, música e, incluso, flores, nada nos detendrá y ganará la democracia" mezclados con "si renuncias a tu voto, renuncias a la libertad" o " Tu voto es más importante que nunca, hay que ir a votar para negociar y avanzar".

"Recuerda siempre que votar no sólo es lo más normal del mundo, sino que es un derecho fundamental y un deber cívico", prometen, un derecho "reclamado y compartido" ya que "l a gran mayoría de los ciudadanos saldrán a votar" porque "el 80% de los catalanes están a favor de hacerlo".

"Seremos millones; en los colegios electorales estarás más acompañado que nunca. Será una auténtica fiesta: queda con un familiar o amigo para ir. No te lo puedes perder. Personas mayores, jóvenes, amigos...¡Te esperamos!

"PARA LOS QUE CREEN QUE OTRA ESPAÑA ES POSIBLE", LA SOMBRA DEL PP

Para el segundo grupo, los que aún tienen fe en España, las entidades aconsejan utilizan la amenaza del PP para animarles a movilizarse. " El cambio en España sólo es posible si el 1-O es un éxito. Tenemos la oportunidad de hacer caer el régimen del 78. Si tú no vas, el PP gana", señalan.

"El 1-O es la moción de censura para echar al PP. Si vamos a votar masivamente, Rajoy tendrá que dimitir", prometen, ya que lo identifican como "el máximo responsable" de lo que ocurre porque " se ha negado a dialogar con Cataluña, ha prohibido el referéndum y ha recortado derechos democráticos".

" La democracia y la libertad de expresión están en juego. Si tú no vas, el Gobierno del PP se verá legitimado para aplicar medidas regresivas contra el autogobierno de Cataluña. Los demócratas no podemos fallar, nos va el presente y el futuro de las próximas generaciones", alerta.

"PARA LOS QUE TIENEN CLARO QUE NO QUIEREN LA INDEPENDENCIA"... EL 'NO'

La estrategia con el tercer colectivo, el de los que no son independentistas, pasa por ejercer el derecho al voto, independientemente de lo que se vote. "Todos debemos poder decidir mediante el voto. Es tu derecho. Que no te lo arrebaten", apunta el texto.

La idea es agitar el fantasma de la ruptura en sí para animar a sus contrarios a ir a votar, ante el temor de que Cataluña se independice. " Si el 1-O te quedas en casa y gana el 'sí', no te quejes, ¿eh? L as encuestas indican que habrá una alta participación y que el SÍ y el NO estarán mano a mano ", advierte.

"Puigdemont ha asegurado que aplicará el resultado del 1-O 😨", explica el comunicado. Si el 1-O gana el 'sí', se declarará automáticamente la independencia. En cambio, si gana el 'no', se convocarán elecciones autonómicas y el proceso independentista habrá terminado", detalla la campaña.

" Si no vas a votar, la situación política no mejorará. Sin una gran movilización en las urnas, el Gobierno de Rajoy entenderá que no tiene que negociar nada con Cataluña y mantendrá la represión. Sin diálogo y falta de voluntad negociadora, el problema aún se hará más grande y el procès seguirá y seguirá", añade.

UN LENGUAJE APOCALÍPTICO

La campaña cuenta con un lenguaje muy apocalíptico, cargado de frases como "el 1 de octubre nos lo jugamos todo", "ahora te toca a ti" o "p ara garantizar tu derecho de votar hay personas inocentes amenazadas con largas penas de prisión , más de 700 alcaldes imputados y un gobierno que resiste porque no liquiden la democracia", la campaña anima a aportar un "granito de arena" a todos.

"Sólo con una participación masiva podremos impedir que nos vuelvan a tomar la libertad que nos costó tanto conseguir. Esta vez tenemos que ser todos para que no aplasten nuestros derechos para siempre", añade la web que recoge todo, cridademocracia.cat.

En el marco de la acción se incluyen otras seis aportaciones de cara al 1-O. Entre ellas: