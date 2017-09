La pregunta sexual más rara de la historia de 'First Dates' asusta a esta chica: "¿Has tenido fantasías sexuales con Mortadelo?"

Javier, un madrileño de 39 años que se dedica a la actuación y a la animación, ha provocado el desconcierto (cuando no el temor) en su cita de First Dates, una vallisoletana de 36 años, escritora, llamada Sandra.

El motivo no fue otro que su extraño sentido del humor, mitad sexual (nivel 'WTF') y mitad marciano. El cenit de este sinsentido se ha producido cuando Sandra ha afirmado que le encanta leer: "Desde que tenía tres años tengo una colección muy grande de Mortadelo", ha reconocido.

La respuesta de Javier ha dado miedito: "¿Te has liado alguna vez con un chico que se pareciese a Mortadelo?", le ha soltado, ante el estupor de la joven.

"Creo que no...", ha acertado a contestar. Javier, insatisfecho, ha insistido: "¿Y no tienes a Mortadelo como fantasía sexual?".

La cara de susto de Sandra era un poema: "No, tampoco...", ha respondido.

"Me hacía preguntas raras todo el rato, preguntas muy muy raras", ha explicado Sandra a la cámara, quien ha sido generosa al limitarse a afirmar que "su sentido del humor no me ha gustado nada, me parece muy absurdo, como muy cogido por los pelos, como muy forzado".

Pero Javier seguía a lo suyo. "¿Has tenido algún calendario, así, sexy, alguna vez? Tengo que saber, por si llego a tu habitación, no sorprenderme con una manguera", ha explicado Javier. Sandra, que no sabía dónde meterse, se ha limitado a decir que no tenía mangueras en su habitación.

Tampoco ha sido el momento más agradable cuando Javier le ha preguntado a Sandra si vive sola, y si quiere "algún huésped, te gustaría compartir lecho".

Javi ha derrochado romanticismo, aunque sin éxito con Sandra. Menos mal que el romanticismo de Javi no tiene fin #FirstDates441 pic.twitter.com/tgfiKLmneo — First dates (@firstdates_tv) 26 de septiembre de 2017

Si bien el colmo se ha producido cuando Javier se ha puesto a cantar el Bésame mucho imitando a Julio Iglesias.

"Hueles fenomenal. Qué te has puesto. Jabón", ha bromeado Javier antes de la sentencia final, que solo podía ser una: "Yo no tendría una segunda cita con Javi porque me parece que no hemos tenido ningún tipo de química y no es el tipo de persona con el que yo conecto", ha argumentado Sandra, en un nuevo gesto de benevolencia.

"Yo tampoco tendría una segunda cita con ella porque amo mucho a las personas y sé que el chico que ella busca no soy yo. Eres magnífica", ha sentenciado Javier.

Lo dicho, mucho miedito...