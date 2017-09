Las cifras demuestran que cada vez son más las personas que han tomado conciencia de la importancia de reciclar, de separar lo que tiramos y de comenzar a montar las bases de la economía circular —reducir, reutilizar, reciclar—. Pero aún hay quienes no terminan de entender su importancia, que no ven necesaria una infraestructura y un modo de vida que nos permita ir reduciendo residuos, y para ello esgrimen las más diversas razones.

"Que yo lo haga no va a cambiar nada si el resto de la gente no lo hace", dicen unos. "A mí es que no me caben tantos cubos en la cocina" o "no tengo cerca un punto limpio y el contenedor de vidrio está muy lejos", dicen otros. O "ese es el negocio que se han montado unos pocos", llegan a argumentar los demás. ¿Quién no ha escuchado esto alguna vez? Incluso, quizá, nosotros mismos lo hemos pronunciado para justificar nuestras acciones...

Alex Pascual, ingeniero industrial especializado en la gestión de recogida de residuos, técnico del ayuntamiento de El Prat y autor del libro Stop basura lo tiene claro."Son todo excusas, creo yo, que vienen a ser diferentes maneras de calmar su propia conciencia. Desde un punto de vista, más personal y social, veo en mi entorno a amigos y familiares, así como mucha gente con diferente formación (estudios, universitarios o no), diferentes profesiones (diseñadores, ingenieros, artistas, administrativos, operarios, managers, entre otros) y diferentes edades (en especial, la gente joven nacida en nuestro país en el seno de la democracia) educados en los valores de la ecología y respeto al medio ambiente y, sencillamente, no reciclan".

Pascual lo tiene claro: "No les interesa el reciclaje. Dicen que eso de reciclar es una cosa sucia. La basura 'apesta'. Algunos se justifican diciendo: '¿Para qué voy a reciclar si luego lo mezclan todo?'. Una leyenda urbana y, dicho sea de paso una absoluta y rotunda mentira."

UNA NUEVA ERA, ANTROPECENO

El medioambiente es uno de los problemas más importantes a los que el orden mundial tiene que hacer frente. "De hecho, los científicos han anunciado que nuestro planeta Tierra ya ha entrado en una nueva era geológica, llamada Antropoceno", afirma el autor. El término, acuñado en el siglo XIX, define una nueva era geológica afectada por la actividad humana y cuya consecuencia más directa sobre el medioambiente es el calentamiento global, debido a las emisiones de dióxido de carbono y a la deforestación. Y aquí la basura tiene mucho que decir.

"Para centrar el problema de la basura, debemos tener en cuenta que los residuos son un problema de escala y orden. Orden en el sentido que a todos nos gusta tener la casa ordenada, que cada cosa esté en su sitio y haya un poco de organización. Con escala me refiero a que cada vez somos más en el planeta y ha llegado un punto en el que somos tantos y consumiendo tantos recursos de nuestro planeta finito y limitado, que estamos empezando a alterar seriamente nuestro entorno y a provocar cambios irreversibles", asegura el especialista.

Es aquí donde entra en juego el reciclaje. ¿Por qué es importante reciclar? ¿De verdad que sirve para algo? "Yo mismo me he hecho esa pregunta y de ahí que me pusiese a investigar y a adentrarme en este mundo. En síntesis diría que para evitar los impactos negativos en el medioambiente debido al calentamiento global y desde luego la contaminación de la atmósfera y el agua. Y por otro lado, para evitar también la creciente escasez de recursos de nuestro planeta, que se puede solventar, en cierta medida, reciclando la basura que generamos".

LOS NÚMEROS LO DICEN TODO

Durante mucho tiempo, Alex Pascual ha analizado cada una de las fracciones de residuos —tipos de residuos— y ha comparado los beneficios del reciclaje de cada una de ellas. "Confieso que mientras elaboraba la tabla, me ha sorprendido constatar la reducción de recursos y sobre todo el consumo de energía que ahorramos al reciclar nuestra basura. Tanto es así, que es sobre todo una cuestión de ahorro energético, de recursos y de no contaminar el planeta"​​​​, cuenta Luis Pascual. ​​​​​

De los datos se desprenden argumentos de peso para convencernos de lo importante que es reciclar:

1. Permite ahorrar más del 30% de la energía en la fabricación de nuevos envases o materiales.

2. Gracias ello se reduce el consumo de materias primas (escasos en España y en Europa). El reciclado de 1.000 kg de papel permite evitar la tala de 12 árboles

3. Se reduce el consumo y la contaminación del agua. Solo el 2% del agua de la tierra es potable.

4. Contribuye a la reducción de la emisión de los gases que provocan el calentamiento global... que es real y existe.

5. Y si reciclamos los residuos no solo obtendremos beneficios directos, sino también indirectos, es decir, evitaremos los inconvenientes que ocasionan los vertederos y las incineradoras

SI ESTAS NO TE GUSTAN, TENGO OTRAS

Alex Pascual cree que todo el mundo debería visitar una planta de reciciclaje para comprobar el grado de profesionalización que se ha conseguido y tomar conciencia de la magnitud que tiene la industria de la basura en la actualidad.

"Cuando a la gente no le sirven argumentos medioambientales para que reciclen... les doy argumentos económicos y sociales. Si no funcionan unos, tendrán que funcionar los otros", asegura Alex. "La gente reacciona si les explicas que los desperdicios que tiran al contenedor gris van directamente al vertedero o a la incineradora, con el rechazo que estas palabras conllevan. Si los tiras en los contenedores de colores, todo será transformado: en nuevas botellas de vidrio, en otros envases, en papel o en componentes de un coche".

Además, hay que pensar que un proceso resulta más costoso que otro. "Si lo tiramos al contenedor gris, nos costará dinero: seleccionarlo, cribarlo, procesarlo... De la otra manera, no solo no nos costará sino que puede suponer ciertos ingresos, pues hay muchas empresas que compran esa materia de origen reciclado. Además, también crea mayor número de puestos de trabajo la industria del reciclaje que la de la incineradora y el vertedero", afirma el especialista en residuos.