Tania Llasera responde a una seguidora que la critica por volver a trabajar menos de un mes después de dar a luz

El 5 de septiembre Tania Llasera dio la bienvenida a su segunda hija: Lucía Vilar Llasera, a la que en casa llama Lucy Lennox. Como con el nacimiento de Pepe Bowie, su primogénito, la presentadora anunció la llegada en redes sociales y compartió la imagen con su más de medio millón de fans.

Después de esa foto llegaron otras del bebé, del encuentro de la niña con su hermano, de sus visitas al parque, de la recién nacida con su abuela... y este miércoles publicó la foto de la polémica. Llasera compartió con sus seguidores una imagen tomada en la peluquería a la que acompañaba el siguiente comentario. "Ahora color...todo el día en la pelu. Preparándome para volver a trabajar el lunes! El pelo corto es muy esclavo 💋".

La publicación se llenó de comentarios en menos de una hora, entre los cuales destacaron muchas voces críticas con saltarse la baja de maternidad. Mientras que la Ley española recoge el derecho a disfrutar 16 semanas ininterrumpidas en caso de maternidad biológica y gestación por sustitución, Tania Llasera sólo ha utilizado 27 días (el tiempo transcurrido del 5 de septiembre al lunes 2 de octubre).

Uno de los comentarios que más llamó la atención de la presentadora fue el que usuaria @mimi_cat1984 le hizo inmediatamente después de compartir la imagen. "¿Y la baja? Insistimos en que las 16 semanas de baja es muy poco pero luego estáis mujeres como tú que hacéis que parezca que la demás no queramos trabajar, me parece fatal. Es mi opinión si alguna se molesta lo siento".

La que se molestó fue la propia Llasera, que poco después se dirigió a ella con otro comentario.

La decisión de Llasera resulta bastante curiosa si tenemos en cuenta que a principios de 2016, cuando nació su hijo Pepe Bowie, se quejaba porque la baja era "insuficiente". Entonces escribió en Instagram: "Debería ser como en otros países, 9 meses a repartir entre ambos padres a lo largo de unos 3 años. ¡Si es que la OMS recomienda 6 meses de lactancia y tenemos 4 de baja!".

El comentario de @mimi_cat1984 no fue el único que recibió la presentadora. Otros seguidores de esta red social también le escribieron, algunos lo hicieron para apoyarla en su decisión y otros se sumaron a las críticas. Esta es una selección de los comentarios que recibió.

Soy empresaria y tuve de dejar a mi hijo en casa a las dos semanas de dar a luz como Tania. Lo que me parece vergonzoso es que no se respete a las mujeres que decidimos (a pesar de lo duro que es) dejar a nuestros hijos y renunciar a nuestra baja por el trabajo... Hay que respetar a las que usan sus 16 semanas pero también a las que no por igual. Cada una tiene sus circunstancias . Bravo Tania y ánimo porque sé por propia experiencia lo duro que es salir de casa tan pronto . ¡Que vaya bien!

A mí me encanta que seas una mujer luchadora, a la que no le importa qué dirán y vive su vida feliz. Me encanta leerte y me has ayudado a superar ese complejo que cogí cuando dejé de fumar y me puse unos kilitos de más (más o menos fue al mismo tiempo que tú). Pero si es cierto que muchas mamás estamos intentando luchar por una baja maternal decente, que nos permita cuidar a nuestros bebés como se merecen y creo que al ser un referente para tanta gente, nos haces un flaco favor al publicarlo. Que sí, que es tu vida... Que seguro que lo haces porque no te queda otro remedio. Pero a las que luchamos por algo tan básico y necesario, nos pones en entredicho.

@yudit5489