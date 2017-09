Bruselas amenaza con sancionar a Facebook y Google si no retiran más rápido contenidos terroristas

La Comisión Europea ha amenazado con sancionar a las plataformas de Internet como Facebook o Google si no adoptan medidas para retirar más rápido contenidos ilegales -propaganda terrorista y material que incite al odio- y les ha dado de plazo hasta mayo de 2018 para decidir si introduce medidas legislativas para obligarles a cumplir.

"Legislaremos si hay necesidad de legislar y la fecha límite es mayo de 2018 según nuestros planes", ha avisado en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Mercado Unido Digital, Andrus Ansip.

El Ejecutivo comunitario ha presentado este jueves unas directrices "simples y claras" sobre "cómo el contenido ilegal puede ser identificado más rápido y retirado de forma segura en toda la Unión Europea".

"Si está claro que plataformas no cooperan, ya he informado a las que se han sumado al Código de Conducta, que puede ser uno de los motivos por los que cambiaremos de la posición 'deben hacer esto a tienen que hacer esto a menos que quiera sanciones. No es donde estamos ahora", ha agregado la comisaria de Justicia, Vera Jourová.

"No definimos aquí lo que es contenido ilegal. Lo que es ilegal lo determina la normativa de la UE existente o la legislación nacional", ha puntualizado Ansip, que ha confiado en que las plataformas tomen medidas de forma voluntaria y sigan las directrices.

La comisaria de Sociedad y Economía Digitales, Mariya Gabriel, ha dejado claro que "la situación hoy no es aceptable". "Demasiado contenido ilegal sigue difundiéndose en las plataformas y circula demasiado tiempo", ha asegurado, recordando que las plataformas no retiran el contenido ilegal en el 40% de los casos.

MÁS DENUNCIAS, MÁS DETECCIÓN

El Ejecutivo comunitario plantea en concreto que introduzcan mecanismos accesibles para permitir a los usuarios denunciar contenidos ilegales y que inviertan en tecnologías de detección automática, incluido para impedir que reaparezcan contenidos ilegales.

También les pide más rapidez a la hora de retirar los contenidos ilegales y explorará imponer un plazos máximos para que lo hagan, especialmente en el caso de contenidos que incitan al terrorismo. Ansip ha dejado claro que los contenidos terroristas deben retirarse en cuestión "de minutos" aunque "sería mejor incluso no dejar que se cuelguen" y que otro tipo de contenidos, llevará más tiempo.

"Promover, reclutar o entrenar a gente en el terrorismo es tan ilegal en la red como fuera de la red", ha avisado el comisario de Seguridad, Julian King, que ha dejado claro que esperan que las plataformas de Internet sean "mucho más proactivas" para atajar el problema.

"Los contenidos terroristas en la red tiene consecuencias en el mundo real", ha justificado, insistiendo en que con el avance contra el Estado Islámico en Irak y Siria "la amenaza terrorista se está convirtiendo en más virtual".

Bruselas también les pide que cooperen más con las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembro, incluido para compartir pruebas y que las plataformas tomen medidas contra los usuarios que reinciden a la hora de colgar contenidos ilegales.

Eso sí, el Ejecutivo comunitario también les reclama que garanticen la posibilidad de "reponerlos" o permitir que un usuario vuelva a "colgarlos en línea" si "al final no es ilegal", ha explicado Gabriel, que ha justificado dar garantías para evitar una retirada en exceso de contenidos y la necesidad de garantizar un equilibrio para garantizar que Internet sigue siendo un espacio de libertad de expresión.

"Los autores de los comentarios deben ser informados de que (su contenido) ha sido retirado y por qué", ha agregado Jourová. En el caso de los contenidos difamatorios, la comisaria de Sociedad y Economía Digitales ha dejado claro que la legislación "varía" en los distintos países y la propuesta "no tiene intención de armonizar estas leyes" y, por tanto, las plataformas sólo retirarán el contenido ilegal en el país donde "el contenido es ilegal".

"Las noticias falsas son malas, el discurso al odio es malo, pero un Ministerio de la Verdad es todavía peor", ha remachado Ansip, para justificar no intervenir en este ámbito.