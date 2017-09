Carmena y su equipo juegan al despiste: ¿será candidata en 2019?

Manuel Carmena no dice "ni que sí no que no" a repetir como candidata a la alcaldía de Madrid. Pero su rival de Podemos, Íñigo Errejón, lo tiene claro en caso de plantearse el tándem con él para la Comunidad: "Yo iría con Manuela a cualquier sitio".

El exportavoz parlamentario de Unidos Podemos y candidato in pectore de Podemos a la Comunidad de Madrid se ha mostrado dispuesto a hacer equipo con Carmena para las autonómicas y locales de 2019.

En los pasillos del Congreso, Errejón ha elogiado a Carmena, de quien ha dicho que es una "magnífica" alcaldesa, y aunque ha señalado que desconoce lo que querrá hacer ella, ha apuntado que sería "la mejor candidata posible" para mantener el proyecto de cambio en Madrid.

La propia Carmena ha declarado que ella no habla de esa cuestión. "Ya sabéis que, en estas cosas, ni que sí ni que no", ha contestado a los periodistas.

Ya sabéis que, en estas cosas, ni que sí ni que no. Manuela Carmena

Este miércoles, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha señalado que el equipo de Gobierno municipal va a tratar de convencer a Carmena para que repita como candidata al Ayuntamiento de la capital por la candidatura de Ahora Madrid.

"Todos creemos que es la mejor candidata. Ente todos igual la podemos convencer. Ahora mismo la puerta no está cerrada", ha insinuado.

Ente todos igual la podemos convencer. Ahora mismo la puerta no está cerrada. Marta Higueras, primera teniente de alcalde

El secretario regional de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha afirmado que el partido trabajará para que Carmena repita como candidata porque "no hay plan B, sino un plan M, de Manuela".

"Nuestro trabajo será convencerla de que sería una buena idea que le diera continuidad a su proyecto otros cuatro años porque creo que la gente está muy contenta", ha agregado.