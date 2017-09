El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a Facebook como una "entidad antiTrump". Lo ha hecho en unas declaraciones en las que ha cuestionado también el papel de la red social durante la campaña presidencial de 2016, en medio de las investigaciones en curso sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones.

"Facebook siempre fue antiTrump. Las redes sociales siempre fueron antiTrump", escribió Donald Trump en Twitter.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes (apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?

"(...) Pero la gente fue proTrump. Ningún presidente logró lo que nosotros logramos en los primeros nueve meses", agregó.

..But the people were Pro-Trump! Virtually no President has accomplished what we have accomplished in the first 9 months-and economy roaring