La caída de una Miss en el concurso de Miss España que se ha vuelto viral

Pilar Magro, Miss Cáceres, se ha convertido en el auténtico centro de atención del certamen de Miss España. No, no es la ganadora del concurso, sino que ha protagonizado una de las caídas más sonadas de la red. Pilar intentó dar un giro en una sesión de fotos del evento al borde de la piscina y se cayó directa al agua.

Esta edición del concurso —que finalmente ganó Miss Albacete, Sofía del Prado— no ha pasado desapercibida debido al piscinazo de la Miss. Durante el desfile, Pilar se giró midió mal la distancia y acabó en la piscina entre gritos (y risas) de sus compañeras. Tras la caída, un trabajador del certamen se lanzó al agua para ayudarla a salir. La concursante se sentó en el borde de la piscina, tremendamente avergonzada, entre aplausos de sus compañeras. Finalmente se volvió a lanzar a la piscina y nadó un rato en el agua.

El vídeo del 'chapuzón' cuenta con más de un millón de visitas en YouTube y cerca de 500 comentarios, la mayoría de ellos acusando a la modelo de hacerlo intencionadamente para llamar la atención de su delegación.

Magro, por su parte, se ha pronunciado en su perfil de Instagram subiendo una foto en bañador pidiendo que no se hable más del tema para poder superarlo: "Lo que sí se aceptan son cervezas y hablar de lo bonita que es la vida, lo bello que es ser real, natural", añade en la fotografía. Quiere borrón y cuenta nueva, lo malo que internet ha estado más rápido.

Una publicación compartida de Pilar Magro (@pilarmmnn) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 1:47 PDT

Aunque parece que Magro ya está recuperada del bochorno inicial y ya se toma la situación con humor. La Miss ha subido otra fotografía visiblemente mojada que parece formar parte de una campaña publicitaria de una marca de lencería con una referencia al accidente en el pie de foto: "Tranquilos, no me he vuelto a tirar a la piscina".