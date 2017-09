Las primeras palabras de Bisbal después de que Chenoa publicara los detalles de su ruptura

La autobiografía de Chenoa —Defectos perfectos— acaba de salir a la venta y ya ha sido todo un bombazo por lo que en él cuenta: un pormenorizado relato de su ruptura con David Bisbal. Los cantantes, que se conocieron en la primera edición de Operación Triunfo, estuvieron juntos tres años, y es ahora cuando Chenoa ha dado los detalles de cómo se enteró por televisión de que su historia se había terminado, cómo intentó contactar con Bisbal pero éste había cambiado de número de teléfono y cómo vivió las horas y días posteriores, incluida aquella comparecencia en chandal ante las cámaras.

David Bisbal no ha hecho alusión al asunto a través de sus redes sociales pero este jueves sí se ha parado a contestar preguntas de la prensa antes de recoger a su hija del colegio. "Yo no tengo mucho que decir. Yo este tipo de cosas... he sido muy reservado en mi intimidad", comenzó diciendo antes de soltarse un poco más.

El cantante cita el concierto de reencuentro de la primera edición de Operación Triunfo, celebrado el 31 de octubre del año pasado, en el que cantó Escondidos a dúo con Chenoa y se produjo aquella célebre cobra (¿o al final no lo era?). "Me sorprende mucho sobre todo porque yo creo que lo de El Reencuentro era una cosa que, no sé, se habían superado muchas cosas", se le escucha decir en el vídeo que recoge Antena 3 y que puedes ver arriba.

"Yo soy muy positivo en la vida. Simplemente os digo que prefiero siempre estar en el equipo y le deseo lo mejor a las personas. Evidentemente en una relación siempre hay muchas versiones. En este caso habrá dos", añade.

