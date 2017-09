Puigdemont y Junqueras anuncian una 'app' y un Twitter para saber dónde votar

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado a través de Twitter una nueva aplicación para consultar los colegios electorales para el referéndum del 1 de octubre.

"¿Quieres saber adónde debes ir a votar? Bájate la app #1Oct (para Android) y actualízala cada día para recibir novedades", ha escrito Puidegmont.

Vols saber on has d'anar a votar? Baixa't l'app #1Oct (per Android) i actualitza-la cada dia per rebre novetats https://t.co/LK3lTyXduZ pic.twitter.com/zWgZuMlveX