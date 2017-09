Trump propone una ambiciosa reforma fiscal con grandes beneficios para empresas

El presidente de EEUU, Donald Trump, presentó la pasada noche (hora española) un ambicioso plan que supondría la mayor reforma fiscal del país en décadas y recortaría los impuestos a las empresas y a muchos estadounidenses, pero que enfrenta la oposición de los demócratas, quienes creen que el proyecto beneficia a los más ricos.

Deseoso de lograr un triunfo legislativo cuanto antes, Trump anunció un plan con el que pretende "simplificar y hacer más justo" el código fiscal estadounidense y acelerar el crecimiento económico del país, al rebajar del 35% al 20% la tasa impositiva para las empresas.

"Este es un cambio revolucionario, y los mayores ganadores serán los trabajadores de clase media, porque los empleos volverán a nuestro país, las compañías empezarán a competir por los trabajadores estadounidenses, y los salarios seguirán creciendo", prometió Trump en un discurso en Indianápolis (Indiana).

El plan, divulgado conjuntamente por la Casa Blanca y líderes republicanos del Congreso, simplificaría las categorías de pago de impuestos de la renta individual, al reducirlas de las siete actuales a tres: del 12 %, del 25 % y del 35 %. Las nuevas cifras suponen reducir el tipo máximo, actualmente del 39 %, y elevar levemente el mínimo, del 10 %.

La propuesta también eliminaría el impuesto de sucesiones, elevaría las deducciones fiscales para las familias con hijos y crearía una nueva para adultos dependientes, como personas mayores o enfermos.

"Haremos todo lo posible para reducir la carga impositiva para ustedes y sus familias", aseguró Trump a los estadounidenses.

It is time to take care of OUR people, to rebuild OUR NATION, and to fight for OUR GREAT AMERICAN WORKERS! #TaxReform #USA🇺🇸 pic.twitter.com/LsZvHg3got