Alumnos a favor del referéndum irrumpen en plena clase en la Autónoma de Barcelona y la profesora se encara con ellos

"Vosotros tenéis que respetar a los demás si pedís respeto para vosotros". Con estos argumentos se ha enfrentado una profesora a un grupo de alumnos, que ha irrumpido en su clase para leer un manifiesto pro-referéndum.

Durante la tensa escena, que se ha producido en la Universidad Autónoma de Barcelona —tal y como informa Antena 3—, la docente ha afirmado "Lo lees fuera, lo lees fuera... respeta los derechos de los que están aquí. He dicho que no. Esta es mi clase y salís, por favor, si no llamo a seguridad. La gente aquí está libremente, son mayores de edad y han decidido venir a clase. Y vosotros tenéis que respetar a los demás si pedís respeto para vosotros".

En ese momento, una alumna sentada en un pupitre ha intervenido: "Os podéis ir por nosotros. Queremos hacer la clase", ha defendido, tras lo que la profesora ha continuado echando al grupo de alumnos proreferéndum con un rotundo "que salgáis ahora mismo, por favor, he llamado a seguridad".