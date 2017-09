Esta camarera vive el momento más embarazoso de la historia de 'First Dates' por lo que tuvo con este chico

Una de las camareras de First Dates Lidia Torrent ha vivido uno de los momentos más embarazosos de la historia del programa. El motivo ha sido Rafael, un malagueño de 28 años con el que tuvo una historia (no nos preguntéis de qué tipo).

Al verlo, la camarera se ha quedado de piedra, le han subido los colores y le ha salido la risita tonta.

- Lidia. Ostras, no me lo creo.

- Rafael. Hostia, tú y yo nos conocemos. ¿Cómo estás, guapa?

- Lidia. ¿Por qué no me has dicho que venías?

Ante la cámara, Rafael ha explicado que fue una "historia larga": "La conocí en Málaga. Yo trabajaba en un chiringuito allí. Ella estuvo veraneando allí, no sé, cuatro o cinco días. Y nada, estuvo cenando en el chiringuito donde yo trabajaba y allí nos conocimos", ha explicado el chaval.

La situación ha dejado a la camarera en estado de shock, hasta el punto de que se le ha olvidado el nombre de la cita de Rafael: "Muy bien, bueno, te voy a presentar a tu cita", ha soltado una apurada Lidia, ante la mirada más que desconfiada de su actual pareja, el también camarero de Fist Dates Matías.

"Pues nada, te presento. Rafael, eeeeeeehhhhh... no sé cómo se llamaba", ha exclamado Lidia. En ese momento, Matías ha intervenido: "Se te olvidó hasta el nombre de la chica. Saray. Caballero, un placer... ¿eh?", ha comentado la pareja de Torrent.

La cita de Rafael con Saray ha quedado en un segundo plano a partir de ahí: "El amor no se sabe dónde lo vas a encontrar. Si puede ser un día de fiesta o lo mismo tienes un accidente y la encuentras en un hospital o te lo encuentras aquí, en la televisión. Nunca se sabe en esta vida", ha reflexionado Rafael.