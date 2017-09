La Federación Peruana de Fútbol ha dado la sorpresa del día en las redes sociales al publicar la lista previa de los jugadores que optan a representar a su país en el campeonato sudamericano sub15, que se disputará en Argentina. ¿Qué tiene de llamativo? Pues el nombre de uno de los jugadores: Osama Vinladen Jiménez López. Sí, lees bien: como Osama Bin Laden, el líder del grupo terrorista Al Qaeda, pero con v y uniendo las dos palabras del apellido original.

El juvenil Osama Vinladen Jiménez López, que actúa en las inferiores del club Unión Comercio, fue incluido por el técnico peruano Edgar Texeira y está por ver si acaba en la lista definitiva para el torneo, que se disputa en las ciudades argentinas de San Juan y Mendoza del 4 al 19 de noviembre.

Parece que los padres del chaval lo vieron claro desde su nacimiento: no querían que su hijo pasase desapercibido nunca... aunque posiblemente un nombre tan llamativo y tan polémico no le esté dando, precisamente, muchas alegrías al chaval. Sí, estamos hablando de él justo por eso, desconociendo sus méritos deportivos pero ¿compensa? No parece, a tenor de sus palabras: "Sufrí bastante porque mis amigos se burlaban. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal, lo tomo con tranquilidad. Mi papá evita el tema del nombre cuando le pregunto. Me lo cambiaré cuando tenga 18", ha declarado el adolescente, según el diario La Nación.

A sus 14 años, el imberbe jugador suele jugar en banda o de enganche y tiene a Leo Messi como ídolo. Se define como un jugador al que le gusta "armar el juego, entrar al área y hacer goles", como el diez azulgrana.

Sólo el futuro dirá el recorrido que tendrá el bueno de Osama Vinladen en el mundo del fútbol, pero a su corta edad ya ha dejado estupefacto a medio mundo, que se ha hecho eco de la noticia después de la convocatoria anunciada en las categorías inferiores de Perú.