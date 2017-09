Esta mujer se lleva una sorpresa mayúscula nada más entrar en 'First Dates'

First Dates se ha convertido en todo un referente en el entretenimiento en la parrilla televisiva española. El programa de Cuatro ha hecho que los camareros también se hayan hecho famosos. Tanto Matías Roure como Lidia Torrent son dos de los rostros más conocidos del espacio televisivo de citas.

Tanto es así que una mujer que entró a First Dates se sorprendió de la ausencia del conocido camarero. Pero era todo una treta por parte del programa.

Cuando Vanesa entró en el restaurante, vio a un nuevo camarero detrás de la barra. Pero, ¿dónde estaba el famoso Matías? Pues escondido. El famoso barman le había cedido el puesto a Jon —también camarero y cita de Vanesa— para que impresionara a su cita.

La cara de la mujer cuando no vio a Matías lo dice todo:

Poco después, Vanesa descubrió que su cita era en realidad Jon, el hombre que había sustituido de forma momentánea a Matías y que consiguió sacarle algo de información.

Jon es un motero sensible que quiere encontrar el amor de una vez por todas. ¿Será Vanessa la chica de sus sueños? #FirstDates444 pic.twitter.com/TPhGEI8V8j — First dates (@firstdates_tv) 29 de septiembre de 2017

Y la cita terminó de una forma maravillosa:

Jon y Vanessa son la pareja perfecta y se merecen miles de segundas citas #FirstDates444 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/IJqDjw4olj — First dates (@firstdates_tv) 29 de septiembre de 2017