La cantante India Martínez resulta herida por un atraco

La cantante India Martínez ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen horas después de sufrir un atraco.

"No entiendo que aún haya individuos que interrumpan la paz de uno atracándote por la calle y llevándose todo lo que tienes encima sin escrúpulo! Penoso!‬", ha denunciado la artista.

Martínez ha publicado una imagen en la que aparece con el brazo magullado, con gafas de sol y con el pulgar hacia arriba. "Si me encuentro herida es porque impulsivamente protegí lo mío y les perseguí. No hubo éxito y quedé tendida en la carretera, pero no queda otra que levantarse y hacerse más fuerte", ha dicho.

"Al menos no pasó nada grave", ha dicho para tranquilizar a sus fans, que han lanzado multitud de mensajes de apoyo a la cantante.