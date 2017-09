La comentada ausencia en la actuación principal de 'Tu cara me suena'

Tu cara me suena ha vuelto por todo lo alto: con un 20,6% de share y 2.608.000 espectadores. Uno de los programas más exitosos de Antena 3 volvió en la noche del viernes con nuevos rostros famosos dispuestos a mimetizarse con grandes artistas del panorama musical mundial.

Para inaugurar la nueva edición, el espacio televisivo presentado por Manel Fuentes contó cuatro ganadores de los últimos Tu cara me suena. Angy, Santiago Segura, Roko, Ruth Lorenzo y Blas Cantó actuaron como Madonna, Frank Sinatra, Raffaella Carrá, Janis Joplin y Michael Jackson.

Pero hubo una notable ausencia entre todos los antiguos ganadores: la de Edurne, la campeona de la tercera edición.

(Puedes seguir leyendo después del vídeo)

Esta notable ausencia no pasó desapercibido en redes sociales y muchos consideran que Edurne no pudo acudir al programa porque tiene un contrato con Mediaset como jurado de Got Talent.

Pero es mucho más fácil que todo eso. Según el productor Óscar Tarruella, Edurne no pudo asistir a la grabación de la gala porque tenía rodaje con Telecinco el mismo día.

No! Se intentó pero coincidió con una grabación para Telecinco el mismo día. Una lástima... — Oscar Tarruella (@oscartarruella) 29 de septiembre de 2017

Estas son algunas de las reacciones que suscitó que no apareciese Edurne en la actuación en la que participaron el resto de ganadores.

Que pena no haber visto a Edurne por culpa del contrato que tiene con Telecinco 😭 #Edurrrrne #TCMS — Dani Gómez (@Dani_Gomez02) 29 de septiembre de 2017

Edurne queda fatal por no actuar con el resto de los ganadores de todas las ediciones de #TCMS @TuCaraMSuena — Alexander Padilla (@Alexkalextrik) 29 de septiembre de 2017

Q Edurne x contrato con T5 no pueda estar en #TCMS me cabrea un poco x no decir otra cosa 😡😡 — Fran (@Francisco_NR) 29 de septiembre de 2017

#TCMS Edurne seguramente no habrá podido venir porque está en Telecinco, y esos no dejan que vayan a otras cadenas por las buenas — Raine (@Raine_7) 29 de septiembre de 2017

Carmen Ferreiro: "@Edurnity no podía venir a la primera gala y @SSantiagosegura se lo merecía y se lo ha ganado" #TCMS — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) 27 de septiembre de 2017