El diario escocés The National ha mostrado este sábado su apoyo al referéndum de este domingo en Cataluña con una portada en la que aparece la estelada y el siguiente titular, en inglés y en catalán: "Good luck! Molta sort!".

El rotativo, que se define como "el periódico que defiende una Escocia independiente", publica además una encuesta sobre el referéndum de mañana.

Vendida como una "exclusiva mundial", The National asegura que es una encuesta de la que "no se puede informar en Cataluña" y que predice que el 'sí' ganaría.

Good luck! Molta sort! Our final front page before Catalonia decides ... and we have the world exclusive final poll that predicts a Yes win pic.twitter.com/WhnCxaYqCK