Pollo, fruta, un huevo frito al mes y nada de rebozados: el menú de Leonor y Sofía

Se sabe que le gusta mucho leer, entre otros a Stevenson o a Lewis Carroll, que es fan del cine de Akira Kurosawa o de El viaje de Chihiro, que se lo pasa muy bien cuando va al fútbol con su padre... pero ¿qué come una futura reina de España? Ahora, a punto de cumplir 12 años, eso también ha salido a la luz.

La princesa Leonor, la primogénita del rey Felipe VI y la reina Letizia, come sano, muy sano. Como también lo hace su hermana, la infanta Sofía, dos años menor que ella. Ambas acuden al colegio de Santa María de los Rosales, donde almuerzan a diario en el comedor escolar. Ahora, la publicación La Otra Crónica ha dado a conocer cuáles son los menús de las pequeñas y hay algo que salta a la vista: que son sanísimos. Lo que deja entrever otra cuestión: que es probable que detrás de los mismos esté la mano de la reina Letizia.

La esposa de Felipe VI está muy interesada por la nutrición e incluso es embajadora de la FAO, el organismo sobre alimentación dependiente de las Naciones Unidas. De ahí el cambio en los últimos años en los menús. Según cuenta LOC, en el menú han quedado desterrados los típicos nuggets o los San Jacobos, ya que no hay ni un sólo alimento rebozado o frito al mes. Sólo hay una única excepción: un martes al mes, huevo con patatas, que se acompaña de ensalada mixta como primer plato.

En los Rosales hay cuatro menús semanales que van rotando durante todo el mes y, de hecho, durante todo el año. Junto a ellos, cada día, se adjunta una recomendación de cena: si se come macarrones y merluza, recomiendan cenar ensalada y filete de ternera, por ejemplo; el día que se almuerza garbanzos guisados y pollo, se cena sopa y tortilla (cómo no) española.

De hecho, en el colegio solamente se almuerza pasta dos veces al mes, carne roja tres al mes (en distintas preparaciones como albóndigas, hamburguesas y ragú), mientras que hay pollo tres o cuatro veces por semana. El pescado se toma una vez para comer y se recomienda otras dos para cenar. Las preparaciones también son sanas: a la plancha o al vapor son las más habituales.

Cuatro de cada cinco días el postre es fruta, y el quinto, yogur natural. Los dulces y bollos están desterrados del menú y de las propuestas escolares, aunque se recomienda tanto a Leonor y Sofía como a sus compañeros que "de manera ocasional" se tomen bebidas azucaradas y dulces. De hecho, para el desayuno se recomienda tomar fruta, lácteos y cereales, y como merienda tomar un bocadillo, incluso a veces algo de chocolate. De hecho, recomiendan especialmente el de la casa española Valor.

En eso los Rosales se parece a la escuela del príncipe Jorge, el primogénito de Guillermo y Kate de Cambridge. Allí se toma ragú de cordero, salmón teriyaki y, a veces, gofres. Pero tampoco hay fritos, empanados ni demasiados dulce. En los elaborados menús escolares sí aparecen el cerdo Strogonoff a la pimienta roja, la tarta salada de pavo y jamón, el chili con carne acompañado de lascas de pollo o las salchichas vegetarianas.

Menús poco festivos, sanos y sencillos, muy en la línea de lo que come y bebe la reina Letizia, que entre otras cosas no toma nada de alcohol, de hecho, apenas se moja los labios en los brindis oficiales. Algo que probablemente tampoco hará en el próximo cumpleaños de su primogénita, que tendrá lugar el 31 de octubre. Ese día se comerá ensalada, paella y fruta. Y de cena, si no hay fiesta, que es martes, sopa y tortilla.