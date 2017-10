Varios dirigentes europeos critican la respuesta policial del 1-O

A lo largo de la jornada, el goteo de políticos y líderes europeos que se han pronunciado sobre las cargas policiales que han irrumpido en las sedes electorales este 1-O ha sido constante. El primer tótem de la política europea del que se ha tenido noticias es de la recién reelegida canciller alemana, Angela Merkel.

German Chancellor Merkel holds phone call with Spanish PM Rajoy as Catalan govt says 465 people injured by police forces.