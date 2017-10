Las imágenes del referéndum que se está celebrando en Cataluña están dando la vuelta al mundo. Las colas a la hora de ir a votar, los rostros conocidos votando y sobre todo, las cargas policiales, han saltado a la prensa internacional.

Michael Stothard, corresponsal en Madrid del Financial Times, ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo en el que se ve a un policía nacional tratando de sacar por la fuerza a un grupo de jóvenes de un recinto de votación.

El tuit del periodista lleva en pocas horas más de 14.000 retuits.

Images that Madrid has been fearing as police uses force to remove young and old from voting stations. @FT pic.twitter.com/F09fpak5FI