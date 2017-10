Julia Otero tuitea uno de los vídeos más difundidos del día

La periodista de Onda Cero Julia Otero ha tuiteado uno de los vídeos más difundidos del día. En él se ve a un grupo de personas con las manos levantadas que son golpeadas por agentes de la Policía.

"¿Alguien puede defender esto?", se ha preguntado Otero, cuyo mensae acumula más 35.000 retuits en menos de cuatro horas.

La periodista sólo ha respondido a un usuario, que ha acusado a Otero de ser independentista. "¿Hay que serlo para escandalizarse de esta violencia gratuita?", le ha contestado.

¿Hay que serlo para escandalizarse de esta violencia gratuita? — Julia Otero (@julia_otero) 1 de octubre de 2017

Entre quienes han replicado el vídeo está el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ha escrito: "¿Dónde se ha visto a la propia policía atacando a sus ciudadanos. Ciudadanos con los brazos alzados?"

¿Dónde se ha visto a la propia policía atacando a sus ciudadanos. Ciudadanos con los brazos alzados? — Oriol Junqueras (@junqueras) 1 de octubre de 2017

Julia Otero admitió el viernes en LaSexta que está "preocupada" por la situación en Cataluña, para la que ella sólo ve un remedio: "Votar". Pero la periodista aclaró a continuación que la solución no es el referéndum del 1 de octubre, "que no se ha pactado y que no es legal según la Justicia".

"El remedio es votar en un referéndum pactado y legal", zanjó en una entrevista en Al Rojo Vivo, de LaSexta. Luego, recordó que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya ha dicho en varias ocasiones que "si pactamos un referéndum, pactemos todos los extremos y pormenores".