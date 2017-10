Kim Kardashian destroza a Trump con su respuesta a un tuit del presidente

Kim Kardashian ha cargado con dureza contra el presidente de EEUU, Donald Trump, después de que este publicase un tuit dirigido a los ciudadanos de Puerto Rico.

"A la gente de Puerto Rico: no creáis las noticias falsas", ha escrito el magnate en su mensaje, publicado después de que muchas voces cargaran contra EEUU por la falta de ayudas tras los daños provocados hace 10 días por el huracán María.

To the people of Puerto Rico: Do not believe the #FakeNews ! #PRStrong 🇵🇷

"No tienen electricidad para ver las noticias. Por favor deja de tuitear y jugar golf mientras la gente se muere. Por favor da el primer paso y ayuda", replicó Kim Kardashian en un tuit que acumula más de 110.000 retuits y 336.000 'me gusta' en 15 horas.

They don't have power to watch the news!!! Please stop tweeting & golfing while people are dying! Please step up & help! https://t.co/AP8PnapWaO