Revista de prensa internacional: así han visto los medios extranjeros el 1-O

Caos y surrealismo. Agítese bien y salpimente con críticas a la violencia de las fuerzas de Seguridad y a los graves errores cometidos y le dará la revista de prensa internacional del 1-O: es decir, cómo han visto los medios internacionales el referéndum ilegal celebrado este domingo entre cargas policiales, pedradas a los agentes de seguridad, urnas y manifestaciones. Primero, en las ediciones digitales; más tarde, en las llamativas portadas en papel.

Desden el otro lado del charco, Michael Slackman, jefe de Internacional de The New York Times, cree que la mano dura solo ha dado la vuelta al mensaje, pasando de "separatistas a ciudadanos a los que se le prohibía votar".

En la crónica del corresponsal Raphael Minder, el referéndum se tacha de "surrealista" y la situación de "caos".

Madrid's heavy hand has changed the conversation from a separatist movement - to democracy and freedom to vote. https://t.co/UnNiNVVAfs