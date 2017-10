Risto Mejide y Laura Escanes tienen un deseo común: que Mariano Rajoy abandone el Ejecutivo. Así lo han manifestado ambos en sus redes sociales, donde ha hecho uso del hashtag #RajoyDIMISIÓN para pedir la marcha del presidente del Gobierno.

Mejide, que este sábado aseguraba en El Periódico de Catalunya que quería votar, ha empezado el domingo atacando a Rajoy. El publicista y presentador de All you need is love o no, de Telecinco, ha criticado la represión policial en Cataluña durante el 1-O, donde al menos 476 personas han resultado heridas, y ha ido directo a por Rajoy, al que llama "Marianico el Corto".

Claro que sí, @marianorajoy, si no sabes pasar a la historia como estadista, hazlo como estadostias. #MarianicoElCorto — Risto Mejide (@ristomejide) 1 de octubre de 2017

Su mensaje en Twitter ha conseguido cerca de 6.500 Me gusta y más de 3.900 retuits, entre ellos el de su pareja, Laura Escanes, que poco antes pedía "amor y empatía". El mismo mensaje lo compartió el propio Mejide poco después en su Twitter, pero esta vez con el hashtag #RajoyDimisión para dejar claras sus intenciones, las mismas que Escanes.

Por si no fuese suficiente esta petición, Mejide ha pedido otra dimisión más: la del presidente Carles Puigdemont. Y ha pedido a sus seguidores que le ayuden a entender todo lo que ocurre en Cataluña.

A ver, echadme una mano para entenderlo. ¿Quién es el principal responsable de lo que está pasando en Catalunya? — Risto Mejide (@ristomejide) 1 de octubre de 2017

Escanes no ha mostrado tantas dudas y ha compartido una reflexión con sus seguidores: "Si los políticos hubieran hecho su trabajo no estaríamos en esta situación".

Si los políticos hubieran hecho su trabajo no estaríamos en esta situación. Es terrible y vergonzoso — Laura Escanes (@LauraEscanes) 1 de octubre de 2017