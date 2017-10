El jugador del Barça Aleix Vidal niega haber hecho un comentario sobre la Guardia Civil

El jugador del Barcelona Aleix Vidal ha negado que este domingo, antes del partido a puerta cerrada en el Camp Nou frente a Las Palmas, asegurase: "Se lo dedicaré a la Guardia Civil". Según la rotulación del programa El Golazo de Gol, el futbolista había hecho ese comentario antes de saltar al campo.

Vidal ha reaccionado con indignación en un escrito publicado en Instagram en el que afirma que sus palabras, dirigidas a Sergio Busquets, fueron: "Si marco un gol se lo dedicaré al guardia de ahí". Y que lo dijo señalando a un guardia "que se veía en la grada desde el túnel de vestuarios porque desafortunadamente fue un día negro para nuestra ciudad".

"Soy catalán y con orgullo y estoy en contra de cualquier tipo de violencia sea en la ciudad que sea", ha afirmado antes de quejarse de que la prensa siempre ha mentido sobre él y se ha mantenido al margen dejándolo pasar.

"Pero esto ya no se puede permitir, han pasado los límites solo por tener noticias que dar y rellenar.... Es lamentable que sucedan estas cosas y que la prensa siga mintiendo. No pido disculpas porque no he dicho nada que tenga que ver con eso", ha afirmado.

Vidal asegura que ha preferido aclarar el asunto porque le parece "muy grave" y ha afirmado que es una persona "apolítica".