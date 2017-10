El rifirrafe en Twitter entre Jordi Évole y García Albiol tras el 1-O

El líder del PP en Cataluña, Xavier Garcia Albiol, y el periodista Jordi Évole han protagonizado un rifirrafe en Twitter después de que el político utilizara un fragmento de un reportaje de Salvados para defender la actuación de la Guardia Civil y de la Policía este domingo en Cataluña.

"Para @ KRLS y @ junqueras que culpan a la @ guardiacivil y @ policia de represores que vean este reportaje. Mi apoyo a las policías democráticas", ha escrito García Albiol junto a un reportaje de Évole en el que un comisario de los Mossos se pregunta "qué es la resistencia pacífica" y afirma que "resistirse no es pacífico".

"Les tengo que sacar de ahí. ¿Cómo les saco? Hablando, intento arrancar cebollas, no queremos, intento sacarlos", afirma antes de decir que la Policía "siempre tiene que ganar". Y asegura que es "peligroso" decir que la "policía provoca la violencia".

Albiol ha publicado ese vídeo después de las críticas por la actuación de la Policía y de la Guardia Civil, ya que sus cargas provocaron al menos 844 heridos.

A Évole no le ha gustado que el dirigente del PP utilizara ese vídeo y ha replicado: "A quienes hemos estado contra la violencia policial siempre (de Mossos, CNP o GC) no nos utilice".

Y ha acompañado el mensaje con un enlace a un artículo suyo publicado en El Periódico en el que critica la violencia desplegada en Barcelona por la Policía y la Guardia Civil: "¿A quién se le ha ocurrido semejante barbaridad? ¿A quién se le ha ocurrido que con esta represión iban a conseguir calmar las ansias de independencia de una parte cada vez más importante de los ciudadanos de Catalunya?"

Y Albiol ha replicado: "Respeto tu opinión pero para mí, la policía democrática no ejerce "violencia policial". La entrevista es pública. Saludos".

.@jordievole Respeto tu opinión pero para mí, la policía democrática no ejerce "violencia policial". La entrevista es pública. Saludos. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 2 de octubre de 2017

No es la primera vez que Évole y Albiol discuten en Twitter. En 2015 protagonizaron un rifirrafe en la red social a raíz del cartel electoral del político 'popular', en el que se podía ver una foto suya junto a la frase: "Limpiando Badalona".

La historia de García Albiol llevó a pensar a Évole que el cartel se refería a los inmigrantes. De hecho, el por entonces alcalde de Badalona fue en 2013 el primer alcalde juzgado por su discurso xenófobo tras repartir folletos racistas durante la precampaña de las elecciones municipales de 2011 y por diversas declaraciones públicas en las que estigmatizaba a los gitanos rumanos.

En aquel momento, García Albiol llegó a decir que "los rumanos son una plaga y suponen una lacra para la ciudad" y que "el colectivo rumano gitano ha venido a esta ciudad a delinquir y a robar". "En su país quizás sea normal vender comida caducada y tener la carne a la venta conviviendo con gusanos, pero en Badalona esto se ha acabado", dijo en otra ocasión.

Évole tuiteó la foto del cartel electoral junto al texto: "Me encantaría que esto fuese un montaje. Que fuese mentira. De lo contrario diré que me da mucho asco". Posteriormente, criticó: "Los que han hecho esto son tan estrategas como cobardes. Ahora dicen q no es por la inmigración. Asco de ambigüedad".

Me encantaría que esto fuese un montaje. Que fuese mentira. De lo contrario diré que me da mucho asco. pic.twitter.com/80CES5GUxC — Jordi Évole (@jordievole) Mayo 9, 2015

Los que han hecho esto son tan estrategas como cobardes. Ahora dicen q no es por la inmigración. Asco de ambigüedad. pic.twitter.com/DmzqXZFb9G — Jordi Évole (@jordievole) Mayo 10, 2015

Estos mensajes recibieron miles de retuits, lo que llevó a García Albiol a responder al periodista, que a su vez también contestó:

@jordievole dime cuándo he dicho que sea por la inmigración. Sencillamente nunca y hace semanas que lo digo. Nada que ver. Te has equivocado — Xavier García Albiol (@AlbiolAlcalde_) Mayo 10, 2015

@jordievole Jordi, esta campaña no tiene nada que ver. Sabes que no tengo manías si fuera lo contrario. La cosas como son. Saludos. — Xavier García Albiol (@AlbiolAlcalde_) Mayo 10, 2015

@AlbiolAlcalde_ ¿Que no tiene nada que ver con qué? ¿Que no tienes manías de qué? Otra vez ambiguo. Las cosas como son. Saludos. — Jordi Évole (@jordievole) Mayo 10, 2015

@jordievole nada que ver con la inmigración. Te dejo que hoy es la fiesta mayor de Badalona. Saludos. — Xavier García Albiol (@AlbiolAlcalde_) Mayo 10, 2015

Al final, la discusión se cerró con un mensaje de Évole: "Tu sigue "limpiando". Volverás a ganar. Pero tus eslóganes me repugnan. El fin no justifica los medios".

@AlbiolAlcalde_ Yo también te dejo. Tu sigue "limpiando". Volverás a ganar. Pero tus eslóganes me repugnan. El fin no justifica los medios. — Jordi Évole (@jordievole) Mayo 10, 2015