Guardiola: "España, que nos da lecciones cada día, ha atacado a la gente que iba a votar"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha afirmado —en la noche de este domingo en Rac1— que se siente "triste y enfadado" por lo sucedido en Cataluña durante la jornada del 1-O.

"España, que nos da lecciones cada día, ha atacado a la gente que iba a votar... ¡hasta donde hemos llegado!", ha manifestado el técnico del City.

El entrenador de Santpedor ha criticado duramente a todos aquellos que han negado la posibilidad de hacer el referéndum, apuntando directamente al líder del PP catalán, Xavier García Albiol: "¿Y luego hablan de convivencia?", se ha preguntado Guardiola, quien ha recordado el trato de Albiol a los inmigrantes cuando era alcalde de Badalona.

"No nos pueden dar lecciones esta gente", ha asegurado Guardiola, quien ha cargado contra los medios de Madrid: "Titulan que el independentismo ataca la Policía. ¿Con qué, con votos? ", ha clamado.

"La gente de la calle no ha ido a votar ni con pistolas ni con bolas de goma", ha remarcado Guardiola, quien considera "muy gordo lo que ha pasado": "¡Hasta donde hemos llegado!", ha exclamado el entrenador del Manchester City, antes de sentenciar que "la comunidad internacional verá las imágenes, unas imágenes que no pueden gustar a nadie. Los medios españoles lo esconderán pero se sabrá en todas partes ".

Guardiola ha añadido que "las imágenes hablan por sí solas. Y todo para ir a votar".

En última instancia, el técnico instó a un acuerdo entre Cataluña y España: "Tienen el deber de hacerlo, pero no con violencia. Con violencia no hay nada ha hacer. Cuando hay violencia, no hay nada que hacer".

Así mismo, Pep Guardiola lamentó la disputa del Barça-Las Palmas de este domingo. "No habría jugado el partido", sentenció. "Hay 700 heridos. Si se hace, se hace. Y si no, no se hace", ha concluido.