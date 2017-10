Maduro pide a la UE llamar la atención a Rajoy por la "bestialidad" en Cataluña

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido este lunes a la Unión Europea (UE) llamar la atención al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, por lo que ha tachado como "bestialidad" de las fuerzas de seguridad en Cataluña.

"Seguramente la Unión Europea guardará silencio (...) es el momento en que la Unión Europea debería sacar un comunicado, llamándole la atención y repudiando al gobierno de España por esta brutal represión", ha dicho Maduro durante su programa semanal de televisión.

A través del canal estatal VTV, el mandatario venezolano ha mostrado imágenes de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes en Cataluña, y ha acusado a Rajoy de haber mandado "fuerzas represivas contra gente desarmada".

Es una brutalidad lo que ha cometido Mariano Rajoy contra el pueblo de Cataluña, y las televisiones en España callan (...) esto tiene conmovido al mundo entero

"Es una brutalidad lo que ha cometido Mariano Rajoy contra el pueblo de Cataluña, y las televisiones en España callan (...) esto tiene conmovido al mundo entero, no puede ser (...) Cataluña hoy ha sido bestialmente reprimida por las fuerzas policiales de España", ha sostenido.

"Felicitamos al pueblo de Cataluña y le decimos adelante Cataluña, con tu verdad, con tu dignidad, con tu amor, desde Venezuela nuestra admiración al pueblo de Cataluña (...) al final de los caminos Cataluña vencerá, vencerá la paz, vencerá la democracia", ha agregado.

No es la única reacción internacional al 1-O:

Charles Michel, primer ministro belga: "¡La violencia nunca puede ser la respuesta! Condenamos cualquier forma de violencia y reafirmamos nuestro llamamiento a un diálogo político".

Miro Cerar, primer ministro esloveno: "Estoy preocupado por la situación. Llamo al diálogo político, al Estado de derecho y a soluciones pacíficas".

Anne Hidalgo, alcaldesa de París: "Soy andaluza de origen y parte de mi familia es catalana. Lo que pasa es muy triste. Confieso que no entiendo que Cataluña quiera separarse de España [...] Me cuesta en el plano afectivo y en el racional [...] Quizá se puedan aportar cambios a la relación entre el poder central madrileño, algo que no siempre es un acierto, y Cataluña, pero ese deseo de independencia me parece muy peligroso para España e incluso para Europa. Estoy preocupada. Espero que España logre encontrar un camino con Cataluña".

Independientemente de las opiniones sobre la independencia, todos deberíamos condenar las escenas que han tenido lugar allí y pedirle a España que cambie el rumbo

Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia: "Independientemente de las opiniones sobre la independencia, todos deberíamos condenar las escenas que han tenido lugar allí y pedirle a España que cambie el rumbo antes de que alguien salga gravemente herido", tuiteó. "Dejen a la gente votar pacíficamente".

Geert Bourgeois, presidente de la región belga de Flandes: "Madrid detenga la violencia, entable un diálogo con el liderazgo legítimo de un pueblo pacífico".

Guy Verhofstadt, portavoz del grupo liberal: "En el seno de la UE, intentamos alcanzar soluciones mediante el diálogo político y el respeto del orden constitucional". "Ya es hora de una desescalada" y de una "solución negociada" con todos los partidos políticos, "incluida la oposición en el parlamento de Cataluña".

Gianni Pittella, portavoz de los socialdemócratas: "El referéndum ilegal no es válido, pero es un día triste para España y para Europa", "los sentimientos de tantos ciudadanos y ciudadanas catalanes que han tomado las calles también deben ser escuchados".

Martin Schulz, líder del Partido Socialdemócrata alemán y expresidente del Parlamento Europeo: "La escalada [de violencia] en España es preocupante. Madrid y Barcelona deben rebajar la tensión inmediatamente y buscar el diálogo".

Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista británico: "La policía contra los ciudadanos en Cataluña es estremecedora. El Gobierno español debe actuar para parar esto ahora", ha publicado en Twitter.

"Insto a Theresa May a pedirle directamente a Rajoy que termine con la violencia en Cataluña y que encuentre una solución política a esta crisis institucional".

Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda radical francés Francia Insumisa: "El Estado español pierde su sangre fría. La nación no puede ser una camisa de fuerza".

Benoît Hamon, excandidato del Partido Socialista francés a las presidenciales: "En el corazón de Europa, estas imágenes de violencia para impedir VOTAR a la gente en Cataluña son significativas y amenazadoras".

Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores de Chile: "Respetamos una España unida según su Constitución. Lamentamos violencia y centenares heridos en torno a pretendido referéndum en Cataluña".