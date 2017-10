Así ha visto la prensa internacional el discurso del rey Felipe

La prensa internacional, en esta noche de martes, ha reaccionado de inmediato a las palabras del rey Felipe, dedicando un notable espacio en las ediciones digitales de los medios más reconocidos. En líneas generales, se remarca la excepcionalidad de su intervención -apenas cuarta de un monarca desde el restablecimiento de la democracia- y su contundencia, denunciando la "deslealtad inadmisible" de la Generalitat, que ha fracturado y enfrentado a la sociedad catalana".

Las grandes agencias han sido las primeras en resumir su discurso. Mientras AFP afirma que "El rey de España acusa a los dirigentes catalanes de situarse "al margen del derecho y de la democracia", Reuters resalta que el monarca dice estar "fuertemente comprometido" con la unidad de España y la vigencia de la Constitución. AP destaca su reproche de que las autoridades catalanas han doblado deliberadamente la ley con su "conducta irresponsable". Sputnik repetía la idea de "deslealtad inadmisible" y recordaba que el rey ha tardado 48 horas en hablar tras la consulta.

La cadena británica BBC ha enfatizado la "ilegalidad" de la consulta, en palabras del rey, y cómo los gestores independentistas se han situado con el 1-0 "fuera de la ley". La situación es "extremadamente grave", resaltan, al igual que el llamamiento a la unidad hecho por el jefe del Estado.

También en Reino Unido, el diario The Independent destaca la acusación a los separatistas de "desleales" por violar la ley y su llamada a la "calma". Recuerda, bien arriba en su información, que se han producido más de 800 heridos por cargas policiales en el día del refrendo.

The Spanish king has slammed Catalonian leaders and accused them of breaking the law https://t.co/ujYCUxdW4w pic.twitter.com/DYhmg1M9qW