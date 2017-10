¿Debería abandonar Piqué la selección? (VOTA)

El central del Barcelona Gerard Piqué aseguró, entre lágrimas, este domingo haber vivido su "peor experiencia" tras jugar a puerta cerrada en el Camp Nou e insistió que ve compatible sentirse catalán y jugar en la selección española.

"Ha sido un partido muy difícil. Ha sido la peor experiencia como profesional que he tenido en mi vida", aseguró Piqué en zona mixta tras el partido liguero contra Las Palmas (3-0), disputado a puerta cerrada por decisión del Barça.

"Cuando se vota, se puede votar que sí, se puede votar que no o se puede votar en blanco, pero se vota", insistió Piqué, que depositó su voto antes de jugar con el Barça.

"Soy y me siento catalán, y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña", afirmó Piqué, que rompió a llorar ante los medios.

"CREO QUE PUEDO SEGUIR"

El central, campeón del mundo y de Europa con España, insistió en que su defensa del derecho a decidir es compatible con ir a la selección española.

"Creo que puedo seguir yendo a la selección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en toda desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña y que de verdad creen en la democracia", dijo.

"También os puedo decir que si el míster (Julen Lopetegui) o cualquier persona de la Federación cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso a un lado y dejar la selección antes de 2018" como había anunciado.

"No es una cuestión patriótica ir a la selección, el que va no es el más patriota de todos, hay que ir e intentar rendir al máximo como he intentado hacer yo durante todos estos años", dijo.

Sin embargo, este lunes, en Madrid, los aficionados recibieron a Piqué con pitidos y cánticos de "Piqué, cabrón, España es tu nación" y "Piqué, cabrón, fuera de la selección".

