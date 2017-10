Ferreras recibe insultos y amenazas de muerte en Barcelona

Antonio García Ferreras y su equipo ha tenido que salir escoltado por los Mossos d'Esquadra tras acabar Al rojo vivo, del que el periodista leonés es director y presentador. Este martes, Ferreras se encontraba en el Parlament de Cataluña, realizando las conexiones en directo mientras Cristina Pardo presentaba el programa desde el estudio de Madrid.

"Han sido 25 minutos un poco desagradables", ha contado por teléfono Ferreras a Julia Otero durante el programa Julia en la Onda. "Al salir seguían varios centenares de jóvenes concentrados y han comenzado a seguirnos, a insultarnos, a amenazarnos de muerte, a arrojarnos cerveza. Nadie ha sido golpeado. Cuatro o cinco mossos han tenido que rodearos para evitar incidentes mayores. Como decía, 25 minutos muy desagradables y, al no encontrar manera de salir, la Guardia Urbana ha tenido que venir como refuerzo para poder salir".

Ferreras ha explicado en la entrevista que ha tenido oportunidad de hablar con algunos de los concentrados frente al Parlament para "dejarles claro que nosotros vamos a contarlo todo, los errores de unos y de otros. No somos independentistas, somos periodistas".

El periodista ha querido terminar con "un pequeño llamamiento": "Es el momento de la máxima serenidad. Que la gente salga a la calle es fácil. Que vuelvan a su casa es complicado. No se les debe ir de las manos ni a los que están al frente del procés ni a los que gestionan el estado desde Madrid. Lo que más me ha preocupado hoy es que he visto unas miradas de odio irracional aunque hay otra gente que ha pedido respeto para nuestro trabajo".