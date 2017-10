La 'carta de Isabel Coixet' que vas a recibir por WhatsApp pero que no te debes creer

La directora de cine Isabel Coixet ha negado en Instagram que la carta titulada "A todos mis amigos internacionales" sea obra suya.

El escrito, atribuido falsamente a ella, circula desde hace días por WhatsApp y por redes sociales como Twitter, donde la cineasta se ha convertido en el centro de las críticas.

"A quien pueda interesar. Se me ha atribuido un texto, 'a mis amigos en el extranjero', que yo no he escrito porque lo que escribo lo firmo siempre. Lo que sí he escrito y firmo aquí y en avaaz.org es que en este momento, para empezar a arreglar esto, Rajoy tiene que dimitir YA", dice el texto publicado en Instagram.

"Hoy ya he recibido amenazas a cuenta de él y si tengo que recibir amenazas que sea por algo que he escrito", ha asegurado Coixet a Verne.

En el escrito se asegura entre otras cosas que "Cataluña no está oprimida" y que "la región de Cataluña nunca ha existido como entidad política independiente y fue parte del reino de Aragón, que se fusionó dinásticamente con el reino de Castilla en 1492 para crear la España que conocemos hoy".

🔴Isabel Coixet -Directora catalana de cine.Un aplauso por su valentía de quien deberían tomar ejemplo muchos en vez de incendiar más y más🇪🇸 pic.twitter.com/VZO5bySquj — Teo (@TimoteoPrez) 3 de octubre de 2017