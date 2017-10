La propuesta de Ferran Adrià para solucionar el problema en Cataluña

El chef Ferran Adrià ha manifestado este martes, respecto a la situación que se vive en Cataluña y al desarrollo del 1 de Octubre, que "es el momento de exigir a la Unión Europea que medie" en este proceso. Así, ha defendido que se elija a "ocho o diez personas de países diferentes" del ámbito europeo y que "medien en este problema" para lograr una salida.

Adrià se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios antes de participar en Valencia, junto al alcalde de esta ciudad, Joan Ribó, en uno de los primeros actos de la Primera Semana de la Alimentación y la Salud de la capital valenciana.

El chef ha considerado que en Cataluña se vive "un momento muy triste" y ha opinado, a continuación, que "es el momento de exigir a la Unión Europea que medie en el asunto".

"YO SOY EUROPA"

"Yo soy Europa. Yo luché por querer ser Europa y Europa tiene que estar como mediador. Si no, por qué vamos a estar en Europa", ha planteado Adrià.

En este sentido, el chef ha señalado que "no vale -decir- que no se ha hecho nunca" esto y ha instado a iniciar una mediación desde el ámbito europeo: "Muchas cosas no se han hecho nunca, pues que lo hagan por primera vez", ha dicho.

Así, Ferran Adrià ha propuesto que, "por primera vez, cojan a ocho o diez personas de países diferentes y medien en este problema". "Tengo cantidad de amigos en todos los lugares de aquí y de fuera y todos están diciendo lo mismo: o hay una mediación o esto no se soluciona. Todo el mundo lo está diciendo", ha declarado.

"ESTO YA NO ES UN TEMA CATALÁN"

"Desde toda España. Esto ya no es un tema catalán. Habría que exigir a la Unión Europea que ponga un poco de orden, que para esto somos Europa", ha insistido.

Preguntado por si el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, son interlocutores válidos en el proceso que vive Catalunya, el chef ha indicado que eso "lo decida alguien externo".

"Este es el tema. Si entramos en quién son los válidos ya empezamos con problemas. Que venga alguien de fuera y que diga quiénes son. Esto es fundamental", ha precisado Adrià.