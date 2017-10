EN DIRECTO: Puigdemont comparecerá a las 21:00 horas

13:16 ¿Selección española o catalana? Piqué no termina de mojarse

"Si tuviera que escoger entre la Selección española o la catalana supongo que habría un proceso para que todo se adaptara, como con el Brexit. Sería una cosa de dos, tres años y en mi caso tendría ya 33, luego creo que es algo que no tendría que plantearme", responde Piqué.

13:13 Piqué: "Lo de los países ahora mismo es lo de menos"

"Te puedo decir que mis hijos son españoles, catalanes, libaneses y colombianos. Lo de los países ahora mismo es lo de menos, está todo tan conectado que da igual. Por eso te digo que ahora lo importante es el diálogo, porque es evidente que hay un problema", sigue Piqué.

13:07 Piqué: "Muchos independentistas no están en contra de España"

13:04 Piqué, "independentista", pero con la Selección

"No es mi caso, pero un independentista podría jugar en la selección, porque no hay selección catalana, no tienen nada contra España", añade Piqué.

13:00 Empieza la rueda de prensa de Piqué

Rueda de prensa de Piqué

"Es imposible poner en duda mi compromiso con la Selección nacional. Considero esto una familia. Yo estoy a favor de que la gente pueda votar, pero respeto que haya gente que crea que los catalanes no tenemos que votar, como Nadal. Creo que mediante el respeto y el diálogo se puede llegar a buen puerto", dice Piqué.

"El primer día de entreno fue difícil porque obviamente no te gusta que la gente que apoya a tu equipo esté en tu contra. Recibir silbidos e insultos no es del agrado de nadie. Es un reto para mí y estoy para darle la vuelta, estoy aquí para hacerlo. Mediante el respeto y la coherencia puede llegar todo a buen puerto", ha añadido.

12:50 Desconvocados nuevos paros

Los sindicatos convocantes de la huelga general que tuvo lugar el martes en Cataluña, CGT, COS, IAC y SCS, han entrado este miércoles en el registro del departamento de Trabajo de la Generalitat la comunicación de desconvocatoria de las jornadas de paro, que contaban con cobertura legal hasta el 12 de octubre.

12:46 Albiol pide una manifestación el domingo

Albiol pide a todos los que han permanecido "callados" ante la "barbarie del independentismo" a que se manifiesten el próximo domingo "en defensa de la libertad y la democracia".

12:45 A esta hora está previsto que hable Piqué

Gerard Piqué será el protagonista de la rueda de prensa de la selección de este miércoles. El jugador dará explicaciones sobre sus sentimientos y compromiso hacia a La Roja.

12:40 Albiol: "Llamamos a la movilización ciudadana de todos los catalanes que no están de acuerdo con el proyecto rupturista"

"Para defender Cataluña y España, se necesita defender con fuerza un aspecto que es intangible pero que es tan importante como la legalidad, que es ese sentimiento de pertenencia a un proyecto y a un país", asegura Albiol que continúa compareciendo en rueda de prensa. "Desde el PP de Cataluña hacemos una llamada a la movilización ciudadana de todos los catalanes que no están de acuerdo con el proyecto rupturista".

12:36 Las declaraciones de la CUP ante la Fiscalía

Según anuncia la CUP en su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, y el alcalde de Capellades, Aleix Auber, no declararán hoy ante la Fiscalía. Ambos estaban citados en calidad de investigados -lo que antes era imputado- por ceder locales al referéndum independentista del 1-O.

12:30 Rueda de prensa de Albiol

Xavier García Albiol, líder del PP catalán, ofrece una rueda de prensa en el Parlament. "Estamos ante la que es la rueda de prensa más importante de esta legislatura, en la que expresamos nuestra preocupación y sentimiento en los momentos que estamos viendo. Lo primero es agradecer las palabras del rey que reconfortaron de una manera sentimental al conjunto de los españoles y especialmente a la sociedad catalana"

12: 18 Iratxe García apela al diálogo

La presidenta de la Delegación socialista española en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha apelado a la necesidad de establecer vías de diálogo como herramienta fundamental para "encontrar una solución compartida" entre Cataluña y el resto de España.

Desde la sede comunitaria de Estrasburgo, la dirigente socialista ha reclamado "responsabilidad y altura de miras a las fuerzas políticas en un momento tan delicado para nuestra democracia". "Debemos entender que hoy en Cataluña y en el resto de España hay millones de personas con el alma rota, preocupadas porque se ha roto la convivencia, y los partidos políticos tenemos una gran responsabilidad. Pensemos más en la gente y menos en los intereses partidistas de unos y otros".

12:10 Reunión con los sindicatos policiales

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha convocado a una reunión esta tarde a las 19.00 horas a todos los sindicatos policiales y a las asociaciones más representativas de la Guardia Civil para analizar la situación de los agentes de ambos cuerpos desplegados a Cataluña e informarles de las últimas medidas adoptadas.

11:53 Colau amanece "triste, pero no resignada"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insistido este miércoles en que lo que se necesita en Cataluña es "mediación y referéndum acordado", "ni DUI ni 155", en alusión a una declaración unilateral de independencia o la aplicación del artículo que retiraría el autogobierno.

Colau ha escrito en Twitter: "Me he despertado triste pero no resignada. Ni DUI ni 155. Necesitamos más que nunca diálogo y puentes. Mediación y referéndum acordado".

Me he despertado triste pero no resignada.

Ni DUI ni 155.

Necesitamos más que nunca diálogo y puentes. Mediación y referéndum acordado — Ada Colau (@AdaColau) 4 de octubre de 2017

11:45 Atentos a lo que dice la UE

Este miércoles la cuestión catalana se tratará en la UE. Concretamente será en el Parlamento Europeo, en un debate que está previsto a las 15 horas.

Antes de que empiece, ya se están conociendo más opiniones europeas. El eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart ha asegurado que la "violación del orden constitucional" por parte del Gobierno catalán no es sólo un ataque contra España sino "también contra la Unión Europea". "Es una caja de pandora", ha dicho en un debate en la Eurocámara programado sobre el próximo Consejo Europeo, en el que se ha colado la situación en Cataluña.

11:38 Los agentes desplazados seguirán en Cataluña

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este miércoles en una visita a los policías y guardias civiles alojados en barcos en el Puerto de Barcelona que seguirán en Cataluña "todo el tiempo que sea necesario para seguir garantizando el cumplimiento de la ley".

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, el ministro ha desayunado con los agentes y les ha trasladado que el Gobierno tomará "todas las medidas que sean necesarias para defender sus derechos y dignidad".

11:33 El miércoles, posible independencia

JxSí y la CUP proponen que el presidente de la Generalitat comparezca el lunes en el pleno del Parlament para explicar las consecuencias de la votación del referéndum del 1 de octubre. Así lo han planteado en la Junta de Portavoces que se ha celebrado en la cámara, destacando que sería el único punto del orden del día del pleno y que el contenido de la comparecencia debería consistir en una valoración de los resultados del 1-O y la aplicación del artículo 4 de la Ley del Referéndum.

Este artículo establece que en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados del referéndum, el Parlamento catalán celebrará una sesión ordinaria para "efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente".

11:28 Trapero alegará que ha cumplido órdenes.

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, alegará ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tras ser ser imputado por sedición, que le ha citado como investigado por sedición, que la policía catalana ha cumplido "estrictamente" las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O.

11:01 C's no quiere esperar al PSOE

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido este miércoles al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución y que convoque elecciones autonómicas en Cataluña sin esperar a que el PSOE "se decida" o a que el líder socialista, Pedro Sánchez, "se aclare o haga sus cálculos en clave aritmética partidista o personal".

09:55. Puigdemont, a las 21 horas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá a las 21:00 horas en un mensaje institucional, según han confirmado fuentes de la Generalitat a El HuffPost.

09:45: "Cuestión de días"

Puigdemont ha subrayado este miércoles que la declaración de independencia se efectuará "en cuestión de días' después de que el 'sí' ganara con el 90% de los votos en el referéndum del domingo.

En una entrevista de la BBC y grabada antes de la declaración institucional del rey Felipe VI , Puigdemont afirma que se aplicará la ley del referéndum: 'Vamos a declarar la independencia 48 horas después de que sean oficiales todos los resultados'.

09:10: El discurso de Berto Romero sobre Cataluña

09:00 Alfonso Guerra, muy enfadado

Alfonso Guerra ha dicho hoy que en Cataluña "hay un golpe de Estado" y "un movimiento prefascista". Además, cree que los socialistas "deberían votar a favor de la aplicación del 155" y "retirar la reprobación a Soraya".Puedes leer más de sus declaraciones aquí