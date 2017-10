Los investigadores Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson han sido premiados este 4 de octubre de 2017 con el Premio Nobel de Química por su observación de las moléculas.

El suizo Dubochet, el germano-estadounidense Frank y el británico Henderson fueron galardonados por desarrollar la "criomicroscopía electrónica para la determinación estructural en alta resolución de biomoléculas en una solución", anunció hoy la Real Academia Sueca de las Ciencias.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO

El investigador alicantino español Francisco M. Mojica, que partía como favorito en muchas apuestas gracias a su descubrimiento del sistema de corta y pega del ADN, se ha quedado a las puertas del galardón.

Los premiados, explicó el jurado, han desarrollado la "criomicroscopía electrónica", una técnica que permite observar en alta resolución biomoléculas, un "método que ha llevado la bioquímica a una nueva era". "Los investigadores pueden ahora congelar biomoléculas" y "visualizar procesos que no habían visto nunca antes, algo decisivo para el entendimiento básico de la química de la vida y el desarrollo de medicinas", argumenta el fallo.

Durante mucho tiempo se creyó que los microscopios electrónicos solo eran adecuados para analizar materia muerta, porque su potente haz de electrones destruye el material biológico. Sin embargo, en 1990 Henderson logró generar una imagen tridimensional de una proteína con resolución atómica gracias a un microscopio electrónico, evidenciando el potencial de esta nueva tecnología.

Frank, por su parte, consiguió generalizar las aplicaciones de esta nueva tecnología y desarrolló un método para procesar las imágenes en dos dimensiones y transformarlas en 3D. Dubochet añadió agua al microscopio electrónico —algo que hasta el momento no era posible porque trabaja en el vacío— para ello lo que hizo fue vitrificarla, enfriándola tan rápido que se solidificó en su forma líquida alrededor de una muestra biológica, permitiendo a las biomoléculas conservar su forma natural incluso en el vacío.

Nacido en 1942 Suiza, Dubochet es profesor honorario de Biofísica en la Universidad de Lausana; su colega Frank nació en 1940 en Siegen (Alemania) y ejerce en la Universidad de Columbia de Nueva York, y Henderson, nacido en Escocia en 1945, es profesor de Biología Moleclar en la Universidad británica de Cambridge.

JOIN US IN CONGRATULATING JACQUES DUBOCHET!

Just awarded the #NobelPrize in Chemistry 2017 together w Joachim Frank and Richard Henderson. pic.twitter.com/dw75eGsotN