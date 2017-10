Si creías que Paco León se parece a Carmina Barrios, espera a ver su foto de pequeño

No pueden negar que son familia. Paco León es un claro hijo de su madre, Carmina Barrios, que a su vez es clara madre de su hija, María León, quien a su vez es casi un clon de su hermano, Paco León.

Menudo lío, ¿no? El caso es que el parecido entre María León, Carmina Barrios y Paco León salta a la vista y sólo tienes que ver esta foto de para comprobarlo.

María León, Carmina Barrios y Paco León.

Pero si el parecido entre el actor y director, ahora de actualidad por el próximo estreno de la película Toc Toc, no te parece evidente, sólo tienes que ver su foto de pequeño. León ha aprovechado que hoy es san Francisco y también su 42ª cumpleaños para mostrar su imagen más tierna en Instagram. Su imagen más tierna y también en la que no puede negar sus genes. ¿O no te lo parece?

Hoy es mi cumple!!! .... y mi Santo. FELICIDADES A TODOS LOS PACOS! Una publicación compartida de @pacoleon el 4 de Oct de 2017 a la(s) 1:05 PDT