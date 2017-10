Tillerson niega que se haya planteado dimitir por sus roces con Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha salido al paso de las informaciones sobre una supuesta disputa con el presidente, Donald Trump, por la que habría estado a punto de dimitir y ha aclarado que "nunca" se ha planteado abandonar el Gobierno.

Tillerson ha comparecido en la sede de su Departamento después de que NBC News publicara que casi dimite en julio por sus discrepancias con Trump. Según esta información, el jefe de la diplomacia norteamericana dio marcha atrás después de que interviniesen el vicepresidente, Mike Pence, y otros altos cargos del Gobierno.

El secretario de Estado ha reiterado este miércoles su "compromiso" con Trump y ha defendido su gestión y su idea de poner a "Estados Unidos primero", como rezaba su lema de campaña. "Nunca he barajado dejar el puesto", ha subrayado, al negar también la supuesta intermediación de Pence y de otros dirigentes.

Tillerson tampoco ha querido valorar las informaciones que le atribuyen el calificativo de "imbécil" dirigido contra el presidente. "No voy a entrar en cosas tan insignificantes como esa", ha dicho, al ser interrogado por los periodistas presentes en la sala.

"Los objetivos de Trump en materia de política exterior han roto el molde de lo que la gente tradicionalmente ha visto posible", ha subrayado Tillerson, que ha repasado algunos de los logros de los últimos meses como un mayor compromiso por parte del resto de socios de la OTAN, la presión a países de mayoría musulmana para que asuman su "responsabilidad" o la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico, que ha dejado "casi extinguido" su autoproclamado califato.

Tillerson ha prometido seguir trabajando en aras de objetivos de este tipo. "Queda mucho por hacer y acabamos de empezar", ha señalado, en un alegato en favor del Gobierno como "equipo".

El discurso de Tillerson ha estado precedido por un mensaje publicado minutos antes en Twitter por Trump, que ha cargado contra la NBC:

The @NBCNews story has just been totally refuted by Sec. Tillerson and @VP Pence. It is #FakeNews. They should issue an apology to AMERICA!