Chris Hemsworth sobre Elsa Pataky: "Ha renunciado a muchas cosas"

El número de noviembre de la edición australiana de GQ lleva en portada al acThor actor Chris Hemsworth. El que es un superhéroe en la ficción relata en la entrevista que acompaña a las imágenes la normalidad de su vida. Tanto el éxito de la pantalla como la placidez de su vida fuera de ella las ha logrado gracias a alguien muy concreto: Elsa Pataky.

Así, Hemsworth habla de sus tres hijos y de su esposa, y reconoce que la actriz ha tenido mucha paciencia con su carrera y mucha mano para ayudarle.

Chris Hemsworth en la portada de la revista 'GQ Australia'

El actor da a entender que la pareja vivió una crisis: "Mi esposa y yo nos enamoramos, tuvimos hijos, no nos vimos el uno al otro durante años, en serio, y luego nos volvimos a enamorar". "En cuestiones laborales, ella claramente ha tenido que renunciar a muchas más cosas que yo. A ella le gustaría que bajara un poco el listón y que estuviera en casa con los niños, y a mí también, por supuesto. Pero siento que estoy en un punto crucial de mi carrera: es el momento de hacerme un nombre a largo plazo o se me va a escapar", se sincera.

También relata que el hecho de tener hijos "consume el tiempo". "No tienes nada de tiempo para el otro, así que hay que intentar tener de vez en cuando una noche en pareja, aunque sea una vez cada mil años, porque la mayor parte del tiempo estás demasiado cansado y prefieres dormir".

Confiesa que no, que no le manda cartas de amor a Pataky, que le gusta más "la eficacia de las llamadas de teléfono", pero que quizá debería. "No pasa mucho tiempo sin que le diga cuánto la quiero", afirma.

El protagonista de Thor explica que el hecho de vivir en Hollywood (de donde se han marchado para volver a Australia) es "agobiante" y hace que dejes de "convertirte en una persona". "No tienes nada que sacar porque vives en ese mundo de impostura dentro y fuera de la pantalla", afirma en la entrevista.