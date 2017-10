Dos días sin tren en Murcia a causa de las protestas a favor del soterramiento de las vías

La ciudad de Murcia ha vivido este jueves su segunda jornada sin conexiones ferroviarias por los importantes destrozos causados en las vías durante las protestas a favor del soterramiento del tendido férreo y en contra de la circulación en superficie, aunque sea de forma provisional, de la futura línea de AVE y del resto de trenes.

Adif ha detallado los numerosos daños en máquinas, vías y sistemas de seguridad que paralizaron la noche del martes la circulación al invadir la plataforma un grupo de jóvenes, infiltrados entre los vecinos, que aún no han sido identificados ni detenidos por la Policía.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha instado a la Plataforma Pro-Soterramiento a que "detenga la espiral de violencia" de los últimos días ante el riesgo de que la contratista de las obras, Aldesa, no pueda ejecutarlas y abandone el proyecto.

MIEDO A LA VIOLENCIA

Según el ministro, Adif ha recibido una comunicación de la empresa concesionaria advirtiendo de las dificultades que está encontrando para ejecutar el soterramiento del tendido férreo y, en su opinión, si se produce el abandono de la empresa estaría en riesgo el propio proyecto porque "a nadie se le ocurriría volver a contratar el soterramiento cuando ha sido imposible hacerlo".

El responsable de obra civil de Aldesa, Guillermo Rey, ha reconocido que sus trabajadores tienen "miedo" por la "violencia" que se vive en la zona contra ellos. Rey ha apuntado también que no descartan abandonar el proyecto, que no es otro que "el soterramiento de las vías, que es lo que Adif nos ha contratado". Ha dicho no entender "esta problemática que se ha generado" en Murcia y que no se ha encontrado en ningún otro lugar de España ni del resto del Mundo, a pesar de ejecutar más de 1.200 kilómetros de vías.

Los actos vandálicos afectan al tramo comprendido entre la estación murciana de El Carmen y El Reguerón, lo que repercute en las conexiones con Alicante, Cartagena, Madrid y Barcelona.

PLAN DE TRANSPORTE ALTERNATIVO

Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para dar servicio a los viajeros de estas líneas de cercanías, media y larga distancia, que se mantendrá mientras sigan los trabajos de reparación y limpieza de las vías iniciados ayer.

Entre otros daños, se han contabilizado 20 sujeciones quemadas como consecuencia de contenedores ardiendo, quince traviesas dañadas también por el fuego, distintas señales de limitación de vía arrancadas y más de 600 metros de valla y paneles de metacrilato tirados sobre la vía.

La Plataforma Pro-Soterramiento se ha desvinculado de los actos vandálicos, y anoche, como todos los días de forma consecutiva desde hace más de 20 días, recorrió las calles de Murcia pidiendo que no se divida la ciudad en dos con la línea provisional y que se mantenga el paso a nivel del barrio de Santiago el Mayor para evitar el aislamiento de un trozo de Murcia.

El presidente del colectivo vecinal, Joaquín Contreras, ha dicho hoy que "si el AVE no llega a Murcia no es por las protestas vecinales", ha criticado que este proyecto ha sufrido la "dejadez e ineficacia" de las administraciones, y ha reconocido cierto cambio de actitud en Fomento, cuyo titular les invitó este jueves a sumarse al diálogo.

Desde el Gobierno de Murcia coinciden con el Ministerio en el riesgo que se corre de perder la histórica reclamación de soterrar las vías si persisten las protestas violentas y sostienen que "parar las obras es parar el soterramiento".

De la Serna ha asegurado a los vecinos que el soterramiento de las vías es un "firme compromiso que cuenta con hechos administrativos, como es que la empresa ya está 'en el tajo' con contratos firmados para la ejecución del soterramiento", y ha avanzado que en febrero se realizará una "prueba de trenes" de alta velocidad en su entrada a Murcia.