El tuit que muestra lo que le pasaría al Papa si media entre Rajoy y Puigdemont arrasa en Twitter

Ante las informaciones que apuntan a que Podemos negocia con el Gobierno de Rajoy y la Generalitat una mediación antes de la Declaración Unilateral de independencia prevista para el próximo lunes, el tuitero España Bizarra (@espanabizarra) ha publicado un ingenioso tuit en el que aprovecha el parecido de un personaje de Juego de Tronos con el Papa Francisco para ilustrar el duro trabajo que le espera al supuesto mediador.

En el citado tuit, aparece a la izquierda una imagen del Papa Francisco sonriente bajo el texto "cuando te ofreces a mediar entre Rajoy y Puigdemont". A la derecha, se muestra al personaje de Juego de tronos Gorrión Supremo —muy parecido al Papa, pero en desaliñado—, encarnado por el actor Jonathan Pryce, bajo el texto "dos semanas después".

El tuit, que en pocas horas tenía más de 2.000 retuits y 3.000 'me gusta', ha recibido alabanzas desde todas las direcciones en una buena muestra de que el sentido del humor también puede ser una gran herramienta para el entendimiento:

I can't read Spanish, but I'm pretty sure you said they look scarily similar. haha