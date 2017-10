Esta mujer sufre una de las bromas más patosas de la historia de 'First Dates'

Ricardo, un cristalero de 53 años, ha protagonizado este miércoles en First Dates —de Cuatro— un par de meteduras de pata con Natalia —de 51— que ya tienen un lugar de honor en el top histórico del programa.

Para romper el hielo, Ricardo ha comenzado con un extraño argumento sobre la edad y las parejas que ha dejado a Natalia con cara de 'qué me estás contando, chaval'.

"Has estado casada y ya...", le dijo Ricardo a Natalia, quien respondió con un contundente "ya". Tras esto llegó el 'demoledor' (en su acepción de "arruinar") argumento del cristalero: "Sabes lo que yo tenía miedo que me trajeran: una solterona de 50. Mi teoría es que si una persona, cuando pasa de los 40 no ha tenido ni ha vivido con nadie, ni ha estado casado, es porque hay algo raro. Porque que no haya habido nadie que haya apostado en una relación contigo, hay algo raro".

Ante la cámara, Natalia ha sido benévola con el comentario: "Ahí ha estado mal. Yo creo que ahí ha metido un poco... bastante la pata. Porque entonces si vienes a buscar a una chica, por qué dices eso", ha argumentado.

Pero lo peor estaba por llegar. Ricardo le ha preguntado a Natalia cuántos hermanos tenía. La mujer le ha explicado que es la mayor de tres hermanas, tras lo que a Ricardo se le ha encendido la bombilla del ingenio y le ha soltado: "¿Las tres chicas? Hombre, tendríais que haber venido las tres, 'pá' elegir... jajajajajaja".

La risa de Natalia, falsa como pocas, dejaba entrever lo que realmente le ha sugerido el comentario de Ricardo: "Yo vengo buscando a una persona, a una pareja, porque a lo mejor ahora salgo diciendo pues a lo mejor tu primo está mejor que tú...".

El diálogo no ha terminado de mejor manera: "La mediana está cogida y la pequeña es superguapa...".

"No digas que la mediana está cogida porque menos mal que no soy argentino...", ha respondido con torpeza Ricardo.

Tras pagar a medias, llegó el veredicto: Natalia le ha recordado a Ricardo el episodio de las hermanas y, con elegancia, le ha dicho que como amigos lo que quiera, pero que de pareja nada de nada: "Como amistad me encantaría, pero no he sentido el tilín tilín. Se puede hablar con él", ha defendido.

Ricardo ha justificado su respuesta diciendo que era en plan "broma": "No me conoces y lo que viene lo digo", ha resaltado, antes de espetar que, al igual que Natalia, "querría verla como amistad".